Губернатор перечислил повреждения в Белгороде после обстрела ВСУ

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что более 70 домов и 40 автомобилей получили повреждения после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).
За 2 января ВСУ выпустили по Белгородской области в общей сложности 24 ракеты РСЗО «Ольха» и две тактических ракеты «Точка-У». В результате пострадали 11 человек, один мужчина, находившийся в автомобиле в момент обстрела, не смог быть спасен после взрыва снаряда рядом с его машиной.
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