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Погибшую при обстреле Белгорода семью похоронили в селе Казацкое

Погибших при обстреле Белгорода супругов с ребенком похоронили в селе Казацкое
02 января 2024, 23:35
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

На кладбище села Казацкого Яковлевского округа проводили в последний путь Дмитрия и Надежды Ряполовых, а также их годовалого сына Германа, погибших при украинском обстреле Белгорода 30 декабря, передает РИА Новости.
Дмитрий Ряполов занимал должность директора АО «Белводоканал» с 2020 по 2023 год. Местные СМИ также уточнили, что супруги прожили в браке около 10 лет. Их маленькому сыну Герману только что исполнился годик. В сентябре они вернулись с отдыха в Турции.

В первые часы после трагедии Наталья Зубова, мама Надежды, поделилась с Валентиной Наволокиной, местной жительницей, что увидев коляску в интернете, сразу узнала ее, поскольку она была похожа на ту, которая использовалась Надеждой и Германом в Москве.


Церемония прощания состоялась во дворе дома, где живут родители Надежды, после чего траурная процессия двинулась к кладбищу. Родственники, друзья, коллеги и жители села пришли на похороны, чтобы выразить слова поддержки родным и близким и проститься с погибшими.

Всю семью похоронили в общей могиле, а Германа положили в один гроб с его мамой. На похоронах глава администрации Яковлевского округа Олег Медведев выразил глубокие соболезнования семье.

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В Германии раскрыли судьбу переданных Киеву танков Leopard 2A6
Депутат Бундестага Шефер: у ВСУ осталось мало боеспособных танков Leopard 2A6
02 января 2024, 23:52

Фото: istockphoto/Dmitry Andreev

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) остается ограниченное количество боеспособных танков Leopard-2 модели A6, передает ТАСС.
Судьбу этих танков, переданных Германией, раскрыл депутат Бундестага от фракции «Союз-90/Зеленые» и член парламентского комитета по бюджету Себастьян Шефер в письме, адресованном оборонным компаниям Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann (KMW).

В документе отмечается, что «используется лишь очень ограниченное количество поставленных Украине танков». Шефер указал, что одной из причин этой проблемы является дефицит необходимых запчастей, что замедляет процесс ремонта. Депутат призвал компании как можно быстрее улучшить поставки запасных частей.

Тем не менее, Шефер отметил, что попытки украинских военных самостоятельно восстановить танки часто приводят к еще большим повреждениям.

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США разрешили ВСУ самостоятельно принимать решения о дальности ударов
Посол Бринк: США разрешили ВСУ принимать решения о дальности ударов РСЗО HIMARS
02 января 2024, 23:21

Фото: iStock/Olena_Z

Власти США предоставили Вооруженным силам Украины полномочия самостоятельно определять дальность ударов, используя реактивные системы залпового огня HIMARS. Эту информацию раскрыла посол США на Украине Бриджит Бринк, сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
По ее словам, американские власти планируют передать данные о РСЗО ВСУ в ближайшее время. До этого не было информации о том, что Украина получит снаряды для HIMARS, способные поражать цели на расстояния свыше 160 километров. Издание уточняет, что Украина уже имеет ракеты ATACMS, предназначенные для поражения объектов на таких расстояниях.

Ранее было объявлено о предоставлении Украине нового пакета военной помощи со стороны США, который включает дополнительные РСЗО HIMARS. Оценивается он примерно в 100 миллионов долларов. В этот пакет также входят боеприпасы, зенитные ракеты «Стингер», артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 миллиметров, комплексы Javelin и более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию.

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В США удивились возможностям российского оружия на Украине
MWM: российские истребители Су-57 успешно показали себя в боях на Украине
02 января 2024, 21:27

Фото: iStock/TebNad

Российские истребители пятого поколения Су-57 успешно показали себя в боях в зоне специальной операции. Об этом пишет Military Watch Magazine.
По информации источника, Су-57 применялись для выведения из строя систем противовоздушной обороны ВСУ, также данная модель истребителей принимала участие в воздушных боях. Отмечается, что поставки истребителей ВС РФ в текущем году возрастут практически в несколько раз.

В материале также говорится о том, что доверие к Су-57 за время ​боевых действий только укрепилось.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В Снигеревке в Николаевской области прогремели взрывы, пишут украинские СМИ
«Страна»: в Снигеревке в Николаевской области прогремели взрывы
02 января 2024, 21:04

Фото: iStock/Ivan Murauyou

Взрыв прогремел в городе Снигиревка Николаевской области Украины на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом пишет «Страна».
Причина взрывов на данный момент не называется. Ранее Служба безопасности Украины проинформировала о том, что демонтировала две веб-камеры, которые «засветили» работу украинской системы ПВО в Киеве.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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СБУ заявила о демонтаже веб-камер, «засветивших» работу ПВО в Киеве
СБУ заявила о демонтаже двух веб-камер, транслировавших работу ПВО в Киеве
02 января 2024, 20:40

Фото: iStock/e-crow

Служба безопасности Украины сообщила в своем телеграм-канале, что демонтировала две веб-камеры, которые «засветили» работу украинской системы ПВО в Киеве.
Сообщается, что камеры находились в жилых комплексах для слежения за придомовой территорией. По информации источника, камеры якобы «были взломаны спецслужбами РФ» для шпионажа.

Отмечается, что специалисты Службы безопасности Украины также заблокировали работу порядка десяти тысяч камер.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#всу
#украина
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В Одессе и области граждане получают СМС с призывами вступать в ВСУ
02 января 2024, 19:27

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Мобилизация на Украине набирает всё новые и новые обороты, а военкомы изобретают дополнительные способы привлечения граждан к службе в армии. Жители Одессы и Одесской области стали получать СМС с призывами вступать в ряды ВСУ.
По информации украинской газеты «Страна.ua», телефоны жителей региона активно пополняются сообщениями, в которых сказано о настоятельной необходимости отдать свой воинский долг стране. Поскольку большинство граждан вовсе не стремятся умирать за режим Зеленского, а некоторые даже отбиваются от военкомов с помощью газовых баллончиков, власти решили в очередной раз воззвать к сознательности граждан. Пока не ясно, принесёт ли этот шаг ощутимые результаты.

Напомним, режим военного положения введён на Украине с 24 февраля 2022 года. На следующий день президент страны Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор выезд за рубеж запрещён для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

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МО РФ: Российские войска применили новейший комплекс для борьбы с БПЛА
02 января 2024, 18:54

Фото: istockphoto/vadimrysev

Военнослужащие группировки российских войск «Запад» впервые применили на поле боя систему для борьбы с неприятельскими дронами. Эта новейшая разработка была использована на Купянском направлении.
Как уточнили в пресс-службе российского оборонного ведомства, эта современная система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) способна обеспечить защиту от любых беспилотников во всех ракурсах. Она очень быстро обнаруживает и подавляет как сами дроны, так и источники радиоизлучения со стороны противника.

К преимуществам новой системы РЭБ, кроме высокой точности работы, относится также то, что данный комплекс очень мобилен. Развернуть его можно буквально за несколько минут. После работы, как правило, успешной, данная система РЭБ может быть так же быстро свёрнута и перемещена на новое место дислокации, поэтому противник просто не успевает её засечь и, как следствие, воспрепятствовать её работе.

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Джонсон: Вашингтон готовится убрать Зеленского, отдав предпочтение Залужному
02 января 2024, 18:00

Фото: РИА Новости/Стрингер

Экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что США могут обвинить президента Украины Владимира Зеленского в провале и убрать его с поста главы государства. Об этом Джонсон сообщил в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
По словам Джонсона, Штаты больше не доверяют Зеленскому и регулярно посылают сигналы об этом. Джонсон сказал, что на данный момент нельзя утверждать, произойдет ли физическое устранение украинского лидера или его изгнание. Однако ежедневно для Зеленского ситуация ухудшается.

Джонсон также выдвинул предположение о том, что скорее всего, выбор падет на главкома ВСУ Валерия Залужного.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский разозлился, когда узнал об интервью главкома ВСУ Валерия Залужного журналу The Economist, в котором стала известна неприятная правда о ситуации на линии боевого соприкосновения.

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Во Франции Зеленскому очертили новые границы Украины
TVL: Украина потеряет еще больше территорий из-за отказа от переговоров с РФ
02 января 2024, 17:26

Фото: iStock/Liukov

Украина потеряет еще больше территорий из-за отказа от переговоров с РФ. Об этом сообщает TVL.
Сообщается, что на Украине видят, как мужское население государства резко снижается из-за бесчисленных потерь на линии боевого соприкосновения, а желающий идти до конца Зеленский отменяет выборы и обещает мнимую победу. По информации источника, ВС РФ готовятся к новому масштабному наступлению, старт которого произойдет весной или летом следующего года.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что операция по взятию Одессы может занять у российских войск три-четыре месяца. Эксперт отметил важность и необходимость данной операции для нашей страны, так как без контроля над Черноморским побережьем невозможно говорить о безопасности для флота и судоходства.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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