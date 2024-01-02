Погибшую при обстреле Белгорода семью похоронили в селе Казацкое

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На кладбище села Казацкого Яковлевского округа проводили в последний путь Дмитрия и Надежды Ряполовых, а также их годовалого сына Германа, погибших при украинском обстреле Белгорода 30 декабря, передает РИА Новости.
Дмитрий Ряполов занимал должность директора АО «Белводоканал» с 2020 по 2023 год. Местные СМИ также уточнили, что супруги прожили в браке около 10 лет. Их маленькому сыну Герману только что исполнился годик. В сентябре они вернулись с отдыха в Турции.
В первые часы после трагедии Наталья Зубова, мама Надежды, поделилась с Валентиной Наволокиной, местной жительницей, что увидев коляску в интернете, сразу узнала ее, поскольку она была похожа на ту, которая использовалась Надеждой и Германом в Москве.
Церемония прощания состоялась во дворе дома, где живут родители Надежды, после чего траурная процессия двинулась к кладбищу. Родственники, друзья, коллеги и жители села пришли на похороны, чтобы выразить слова поддержки родным и близким и проститься с погибшими.
Всю семью похоронили в общей могиле, а Германа положили в один гроб с его мамой. На похоронах глава администрации Яковлевского округа Олег Медведев выразил глубокие соболезнования семье.
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В первые часы после трагедии Наталья Зубова, мама Надежды, поделилась с Валентиной Наволокиной, местной жительницей, что увидев коляску в интернете, сразу узнала ее, поскольку она была похожа на ту, которая использовалась Надеждой и Германом в Москве.
Всю семью похоронили в общей могиле, а Германа положили в один гроб с его мамой. На похоронах глава администрации Яковлевского округа Олег Медведев выразил глубокие соболезнования семье.
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Артем Кузьмин