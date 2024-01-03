Губернатор Гладков сообщил о двух обстрелах Белгорода ВСУ

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Вооруженные силы Украины за утро 3 января обстреляли Белгород дважды. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
Он отметил, что ситуация в городе «продолжает оставаться напряженной».
«С утра было два обстрела. ПВО сработали», — написал глава региона.
До этого в Минобороны заявили, что четверо военнослужащих ВС РФ на протяжении 48 часов сдерживали многочисленные атаки ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак