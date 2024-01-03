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Губернатор Гладков сообщил о двух обстрелах Белгорода ВСУ

Гладков: ВСУ за утро два раза обстреляли Белгород, ситуация напряженная
03 января 2024, 09:59
Фото: istock / vadimrysev

Фото: istock / vadimrysev

Вооруженные силы Украины за утро 3 января обстреляли Белгород дважды. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Он отметил, что ситуация в городе «продолжает оставаться напряженной».

«С утра было два обстрела. ПВО сработали», — написал глава региона.

Гладков также заявил, что совместно с заместителями, министрами и мэром города Валентином Демидовым планируется проведение подомового обхода, с целью оценки повреждений и старта восстановительных работ.

До этого в Минобороны заявили, что четверо военнослужащих ВС РФ на протяжении 48 часов сдерживали многочисленные атаки ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Минобороны: Четверо российских бойцов двое суток успешно отражали атаки ВСУ
03 января 2024, 09:35

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Четверо военнослужащих Вооружённых сил РФ на протяжении 48 часов сдерживали многочисленные атаки превосходящих сил противника. Подразделения ВСУ за это время не смогли продвинуться ни на метр.
Об этом сообщили в министерстве обороны РФ. Сотрудники пресс-службы российского оборонного ведомства уточнили, что в ходе боя четыре солдата из группировки «Восток» сумели захватить опорный пункт ВСУ, находящийся на тактически важном участке. Они укрепили блиндаж и окопы и удерживали позицию, несмотря на непрекращающиеся контратаки противника.

Один из бойцов по имени Дмитрий рассказал, что, опасаясь меткого огня российских военных, украинцы принялись «утюжить» их позиции при помощи беспилотников и миномётов. Но выбить россиян из опорного пункта они так и не смогли.

«Мы — русские пацаны, мы своих позиций не сдаём. Это тяжёлая работа, но мы же мужчины», — сказал солдат.

Позиция была удержана российскими бойцами, а позже к ним подошло подкрепление, после чего подразделения ВСУ отступили. За проявленное мужество в ходе сражения Дмитрий был награждён самой ценной солдатской медалью — «За отвагу».

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Бывший киевский чиновник Тука обвинил украинские СМИ в содействии уклонистам
03 января 2024, 08:48

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Украинские власти и средства массовой информации не предприняли никаких шагов, чтобы мобилизация в стране прошла спокойно, без актов насилия. Об этом заявил бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.
В интервью для YouTube-канала Newsroom он высказал недовольство и раздражение по поводу того, что абсолютное большинство журналистов, даже в государственных СМИ, обсуждая вопросы мобилизации, основное внимание уделяют не тому, как привлечь больше новобранцев в ряды ВСУ, а тому, какие существуют способы уклонения от воинской службы.

Не обошёл вниманием Тука и власти страны. По его мнению, информационной политике Киев не уделил должного внимания в самом начале конфликта, что и породило эффект нарастания проблем с мобилизацией в режиме «снежного кома». Как сказал экс-чиновник, украинцы слишком быстро «расслабили булки», поверив заявлениям Зеленского и его команды о скорой победе. Понятно, что такая пропаганда пошла только во вред, заключил бывший замминистра.

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МО РФ: Штурмовики Су-25 поразили опорные пункты ВСУ с высоты 25 метров
03 января 2024, 08:29

Фото: istockphoto/phaisarn2517

Самолёты штурмовой авиации Военно-космических сил (ВКС) России нанесли удары по опорным пунктам ВСУ на Донецком направлении с предельно малой высоты. В момент атаки штурмовики выходили из пике в 25 метрах над землёй.
Об этом сообщили в министерстве обороны РФ. В пресс-службе российского оборонного ведомства уточнили также, что удары наносились с помощью неуправляемых артиллерийских ракет С-8. Низкая высота и угол атаки, а также кабрирование (полёт самолёта с набором высоты и задранным выше линии горизонта носом) в момент запуска ракет обеспечили высокую точность наносимых ударов.

В Минобороны отметили, что, согласно докладу передового авиационного наводчика, все ранее намеченные цели были успешно поражены. Экипажи штурмовиков после завершения атаки выполнили противоракетный манёвр, выпустили тепловые ловушки и отправились на аэродром базирования. Боевой вылет завершился в штатном режиме.

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В НАТО признали, что российское оружие превосходит новейшие западные технологии
Myśl Polska: Российские ракеты успешно разрушают передовую инфраструктуру Киева
03 января 2024, 08:02

Фото: istockphoto/TebNad

На Украине сейчас сосредоточены все передовые системы противовоздушной обороны (ПВО) и самые современные технологии НАТО. Несмотря на это, российские войска успешно со всем этим справляются и наносят всё более чувствительные удары по инфраструктуре Киева.
С таким заявлением выступил польский политолог и публицист Кшиштоф Подгурский. В статье для издания Myśl Polska он признал, что Киев защищён очень хорошо. Для безопасности Зеленского и чиновничьей верхушки задействованы самые современные системы ПВО — всё лучшее из когда-либо производимого на Западе.

«Только вот российские ракетчики, наверное, об этом не знают», — с мрачной иронией сказал журналист.

Он подчеркнул, что атаки смертоносных ракет Вооружённых сил РФ пришлись как раз по местам сосредоточения того самого сверхсовременного и дорогостоящего вооружения, поставляемого Западом, которое должно было надёжно защитить Украину. Киев и его военная инфраструктура получили ощутимый удар, от которого трудно будет оправиться, заключил эксперт.

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Украине предрекли «жесткое предательство» от Запада
Telegraph: Запад может отвернуться от Украины из-за успехов России
03 января 2024, 06:35

Фото: iStock/Olena_Z

Военный эксперт из британского аналитического центра Civitas Роберт Кларк в колонке для Telegraph выразил опасения, что Запад может пересмотреть свою поддержку Украины в свете успехов России.
По его мнению, союзники Киева начинают терять терпение, что, в конечном итоге, может привести к сокращению военной и экономической помощи. Он также отметил превосходство российской промышленности над Евросоюзом и Украиной.

По мнению Кларка, «2024 год может стать для Украины временем жесткого разочарования» и он предположил, что положение Киева сегодня гораздо более сложное, чем год назад.

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В Германии заявили о невозможности победить Россию в ракетной войне
Немецкий журналист Юлиан Репке: Украине не победить Россию в ракетной войне
03 января 2024, 05:49

Фото: iStock/3D_generator

Украина не может победить Россию в ракетной войне, заявил в соцсетях немецкий журналист Юлиан Репке в ответ на заявление главы немецкого МИД Анналены Бербок о необходимости поставок большего количества систем ПВО в Украину.
По мнению Репке, запасы западных ракет в украинских арсеналах быстрее иссякнут, чем у российской стороны. Журналист считает, что проблема имеет два решения: либо сбивать российские бомбардировщики в воздухе, либо уничтожать их на земле. В противном случае, по мнению Репке, Украина не сможет выиграть ракетную войну.

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#украина
#всу
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Бойцы группировки «Запад» уничтожили группу пехоты ВСУ под Купянском
03 января 2024, 04:34

Фото: iStock/TebNad

Министерство обороны России заявило, что расчеты самоходных артиллерийских установок «Акация» из 6-й общевойсковой армии российской группировки «Запад» уничтожили группу пехоты Вооруженных сил Украины на Купянском направлении.
Как отметили на сайте ведомства, были нанесены удары, в результате которых были уничтожены военнослужащие из этой группы пехоты ВСУ, а также две боевые машины пехоты противника.

Ранее вооруженные силы России нанесли удары по объектам производства ракет и беспилотных летательных аппаратов в Киеве.

Также сообщается, что российские военные уничтожили взвод танков Leopard-2A6 на Сватовском направлении.

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#машины
#всу
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На Украине назвали действия Запада шагом к поражению
Белесков: недостаточная военная помощь Запада — рецепт поражения Украины
03 января 2024, 04:23

Фото: iStock/Liukov

Советник украинского военного руководства и научный сотрудник Киевского национального института стратегических исследований Николай Белесков считает, что недостаток военной помощи Запада ведет к медленному поражению Украины.
Это высказывание Белескова стало реакцией на колонку в The Wall Street Journal под названием «Хочет ли Байден, чтобы Украина победила?». Автор Филлип О’Брайан утверждает, что администрация Джо Байдена пытается навязать Киеву сделку с Россией, отказываясь полностью вооружать украинские силы.

Москва неоднократно выражала готовность к переговорам с Киевом, в то время как украинские власти выдвигали ультиматумы в адрес России. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждает, что Запад не оставит Киев в одиночестве и будет оказывать поддержку и в будущем.

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Комбат ВСУ заявил о малоэффективной украинской авиации
Комбат ВСУ с позывным Бот: у украинской авиации маленькая эффективность
03 января 2024, 02:54

Фото: istockphoto/Maikel de Vaan

Командир батальона 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ под позывным «Бот» выразил недовольство поддержкой, которую воздушные силы Украины предоставляют сухопутным войскам на передовой, передает РИА Новости.
В ходе публичного мероприятия один из присутствующих спросил у комбатов, как часто они видят украинскую авиацию в зоне боевых действий.

«Мы видим их довольно часто, но их эффективность оставляет желать лучшего», — отметил Бот.
По его словам, эта критика распространяется как на самолеты, так и на вертолеты.ъ

На встрече также присутствовал представитель 18-й отдельной бригады армейской авиации ВСУ. Бот пообещал летчикам, что «их время придет», отвечая на их запросы.

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