Девять авиабомб ФАБ-500 ударили по элитной украинской бригаде — видео

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Девять авиабомб ФАБ-500 за 15 минут ударили по 1-й президентской бригаде Нацгвардии Украины на Купянском направлении, все цели уничтожены. Об этом сообщают телеграм-каналы «Военное обозрение» и «Направленец по Украине». Подтверждения информации из официальных источников на данный момент нет.
«Максимально точное применение авиабомб ФАБ-500 с УМПК по домам в Купянске, которые использовались для размещения личного состава ВСУ», — подписали видео ударов авторы одного из каналов.
Ранее CNN сообщало, что поток раненых боевиков ВСУ с передовой в Донбассе почти бесконечен. Отмечалось, что большая часть ближайших городов с трудом размещают украинских военных, а чтобы решить проблему, запустили специальный состав. У большинства раненых, которые находятся в нем, осколочные ранения.
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