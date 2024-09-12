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Подписывал ракеты для ударов по Курску: украинец глумился над телами и назвал «глупым» спасшего его бойца ВС РФ

12 сентября 2024, 11:02
Фото: iStock/Irina Piskova

Фото: iStock/Irina Piskova

Украинский доброволец Даниил Захарченко, ранее глумившийся над телом убитого солдата ВС РФ, рассказал о встрече с российским военнослужащим, который сохранил ему жизнь. При этом волонтер оскорбил бойца, назвав его глупым. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Встреча украинского волонтера с солдатом ВС РФ


Военный корреспондент Александр Коц рассказал о произошедшем в своем телеграм-канале. По его словам, инцидент произошел во время вывоза гражданских лиц из Украинска. Российский военный, увидев пожилых людей в сопровождении Захарченко, отпустил его, позволив увезти группу. Позже украинский волонтер прокомментировал эту ситуацию в своих социальных сетях.



«Можно назвать его адекватным, ведь благодаря ему мы остались живы и здоровы, нас отпустили. Но назвать его глупым тоже можно, так как он подошел к нам без средств защиты, одетый лишь в обычную форму и с автоматом», — заявил украинец.

Глумление над телом убитого бойца


Ранее в Сети появилось видео, на котором Захарченко посмеивался над погибшим российским солдатом, подняв его шеврон и оскорбительно «передав привет его девушкам». Кроме того, доброволец ВСУ цинично подписывал снаряды, которыми ВСУ бьют по мирным жителям Курской области.


ВСУ расстреливают эвакуированных в Курской области


Фото: istockphoto/Dmitry Andreev

Одна из видеозаписей, сделанных с использованием разведывательного дрона, подтверждает, что украинские военные открыли огонь по мирным жителям, пытавшимся покинуть зону конфликта в Курской области через поля. Об этом пишет издание «Аргументы и факты».

На видео запечатлена группа из 10-15 гражданских лиц, которые бегут от дороги в сторону деревни Новоивановка. Над ними кружит украинский беспилотник, а на дороге находится БМП (боевая машина пехоты — прим. ред.) противника. После двух взрывов орудия БМП начинают стрелять в спины убегающим людям.

Кроме того, ВСУ активизировали действия против российских волонтеров в приграничных районах Курской области. По словам источника ТАСС, ВСУ объявили настоящую кампанию против машин скорой помощи и волонтеров, занимающихся эвакуацией местных жителей.

В конце августа появилась информация о том, что украинские военнослужащие в Курской области застрелили троих детей. Заместитель командира батальона 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса, известный под позывным Кадет, сообщил, что трагедия имела место близ населенного пункта Малая Локня в Суджанском районе. Подростки в возрасте от 10 до 12 лет пытались покинуть обстреливаемую территорию.

Фото: istockphoto/Artem Zakharov

«Солдаты ВСУ посадили их на мотоцикл с прицепом и указали направление движения. Однако, когда дети отправились в путь, их расстреляли в спину», — отметил военный.

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Девять авиабомб ФАБ-500 ударили по элитной украинской бригаде — видео
«ВО»: 9 авиабомб ФАБ-500 ударили по 1-й президентской бригаде Нацгвардии Украины
12 сентября 2024, 11:29

Фото: istockphoto/aapsky

Девять авиабомб ФАБ-500 за 15 минут ударили по 1-й президентской бригаде Нацгвардии Украины на Купянском направлении, все цели уничтожены. Об этом сообщают телеграм-каналы «Военное обозрение» и «Направленец по Украине». Подтверждения информации из официальных источников на данный момент нет.
«Максимально точное применение авиабомб ФАБ-500 с УМПК по домам в Купянске, которые использовались для размещения личного состава ВСУ», — подписали видео ударов авторы одного из каналов.

Ранее CNN сообщало, что поток раненых боевиков ВСУ с передовой в Донбассе почти бесконечен. Отмечалось, что большая часть ближайших городов с трудом размещают украинских военных, а чтобы решить проблему, запустили специальный состав. У большинства раненых, которые находятся в нем, осколочные ранения.

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На Западе выявили специфическую проблему ВСУ в Донбассе
CNN: поток раненых боевиков ВСУ с передовой в ДНР практически не прекращается
12 сентября 2024, 11:24

Фото: istockphoto/YakubovAlim

Поток раненых боевиков ВСУ с передовой в Донбассе почти бесконечен, сообщают журналисты телеканала CNN. Отмечено, что большая часть ближайших городов с трудом размещают украинских военных. Чтобы решить проблему, запустили специальный состав. У большинства раненых, которые находятся в нем, осколочные ранения.
«Самое сложное — это эвакуация с передовой. Боевые медики, работающие на фронте, умирают так же, как и солдаты», — приводят обозреватели слова главного ординатора Александра.
Россия продолжает спецоперацию в Донбассе с конца февраля 2022 года. Киевский режим предпринимает попытки атаковать российские регионы. Противник запускает дроны по мирному населению.

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#новости
#донбасс
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Зеленский передал США список возможных целей в РФ для дальнобойных ракет
ABC: Зеленский отдал Блинкену список возможных целей в РФ для дальнобойных ракет
12 сентября 2024, 11:10

Владимир Зеленский передал госсекретарю США Энтони Блинкену список возможных целей на территории России для ударов дальнобойными ракетами, а также план использования такого оружия. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на неназванного советника лидера киевского режима. Однако отмечается, что решение о снятии ограничения на использование дальнобойного вооружения от США пока не было принято.
«Зеленский передал Блинкену подробный план того, как Украина может использовать дальнобойные ракеты для ударов по России и дал ему список возможных целей», — указано в материале.
Напомним, что 11 сентября Блинкен заявил о рассмотрении США и Великобританией просьбы Украины снять ограничения на использование дальнобойных ракет. Окончательное решение ожидается после встречи Байдена с британским премьером Киром Стармером 13 сентября.

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«Вялый пластилин»: что стало с настроем ВСУ в Курской области
Военкор Коц: у боевиков ВСУ в Курской области начал сильно падать моральный дух
12 сентября 2024, 09:56

Фото: istockphoto/JOHNGOMEZPIX

Моральный дух у боевиков ВСУ в Курской области начал падать, если раньше в плен «сдавались матерые зубры, а теперь — вялый пластилин», заявил военный корреспондент Александр Коц в беседе с «Комсомольской правдой». По его словам, первую неделю российский регион атаковали мотивированные бойцы, а сейчас — те, кого мобилизовали месяц назад.
«Первую неделю-полторы это были хорошо подготовленные и мотивированные вояки, которые имели богатый боевой опыт за плечами. Они раньше воевали и на Запорожском, и на Торецком, и на Артемовском, и на Донецком направлениях», — пояснил он.
Коц отметил, что вслед за ними пошли силы закрепления, которые свой первый боевой опыт получали как раз в Курской области, так как их схватили на улицах Винниц или Сум всего три недели назад.

Ранее эвакуированная жительница села Гончаровка в Суджанском районе Курской области Галина рассказала, что ее сын в селе Кулевка видел, как бомба ВСУ ударила по сараю соседей и люди стали задыхатьсяот желтого дыма.
«Дым был густой-густой, желтый. Надо было только вдохнуть и выдохнуть, вылить воду и, не вдыхая, выскочить на улицу. Вдыхать невозможно было. Так они кое-как затушили», — поделилась она в разговоре с РИА Новости.
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#новости
#всу
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#военкор
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Мобилизованный ВСУ рассказал о сдаче в плен после того, как их Stryker подбили
12 сентября 2024, 09:54

Фото: istockphoto/anmbph

Мобилизованный ВСУ Андрей Шульган рассказал, что сдался после того, как военные ВС России подбили бронетранспортер Stryker. Об этом информирует ТАСС.
«Нас из гранатомета подбили, и двигатель в «Страйкере» заглох», — рассказал солдат.

По его словам, он чудом уцелел после взрыва гранаты и решил бежать подальше, потому что вокруг все громыхало. Периодически военный останавливался, чтобы отдышаться, но после этого продолжал бежать.

Он рассказал, что неожиданно нашел записку с предложением сдаться в плен и в итоге принял решение это сделать.

По его словам, он попал на передовую, пройдя формальную медкомиссию и подготовку. В течение недели они с сослуживцами сидели там «на сухпайках» в лесу в самодельной «палатке» — под натянутой клеенкой. После этого их погрузили в БТР Stryker и повезли в лес. Однако до места назначения мобилизованные не доехали.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
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В Курской области рассказали, как задыхались от желтого дыма после нападения боевиков ВСУ
Жительница Курской области: после нападения ВСУ люди задыхались от желтого дыма
12 сентября 2024, 09:29

Фото: iStock/Olegsnow

После нападения боевиков Вооруженных сил Украины в Курской области люди задыхались от желтого дыма. Об этом информирует РИА Новости.
Эвакуированная жительница села Гончаровка в Суджанском районе Курской области Галина рассказала, что ее сын в селе Кулевка видел, как бомба ВСУ ударила по сараю соседей.

«Дым был густой-густой, желтый. Надо было только вдохнуть и выдохнуть, вылить воду и, не вдыхая, выскочить на улицу. Вдыхать невозможно было. Так они кое-как затушили», — поделилась она.

По ее словам, когда сын прибыл в пункт временного размещения, его рвало в течение двух дней.

Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. В Минобороны России сообщили, что под Курском боевики ВСУ за сутки потеряли более 350 человек, а также две пусковые установки реактивных систем залпового огня, 19 автомобилей, семь боевых бронированных машин и другую военную технику.

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В Киеве и Хмельницкой области в районе аэродрома ВСУ прогремели взрывы
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#крым
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#минобороны
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#сын
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Главный раввин Украины Асман сообщил о гибели сына на фронте в рядах ВСУ
12 сентября 2024, 08:53

Фото: iStock/Irina Piskova

Главный раввин Украины Моше Асман сообщил, что на фронте погиб его сын Матитьягу (Антон) Самборский, который служил в рядах ВСУ. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
«В Центральной синагоге состоится прощание с моим сыном Матитьягу (Антоном), который погиб на фронте», — написал он.
Две недели назад, 29 августа, Асман сообщал, что его сын пропал без вести на фронте, а последний раз они общались в июле.

Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ ликвидировали в зоне спецоперации бойца ВСУ Николая Томайчука с позывным «Танцор», который мечтал станцевать танец с саблями на крыше Кремля и Мавзолея на Красной площади.
«Николай Томайчук, позывной «Танцор». Он мечтал станцевать танец с саблями сверху на кремлевском мавзолее. Профессиональный хореограф, актер, руководил студией, путешествовал по странам мира, демонстрируя украинскую культуру», — говорилось в сообщении.
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#сын
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В Киеве и Хмельницкой области в районе аэродрома ВСУ прогремели взрывы
«Телеграф»: в Киеве и Хмельницкой области возле аэродрома прогремели взрывы
12 сентября 2024, 08:02

Фото: istockphoto/dzika_mrowka

В Киеве и Хмельницкой области возле аэродрома Вооруженных сил Украины прогремели взрывы. Об этом информирует издание «Телеграф» в своем Telegram-канале.
«Немало взрывов ночью слышал Киев и область… Староконстантинов Хмельницкой области информировали о многочисленных взрывах в области», — отмечается в сообщении.

Помимо этого, сообщается, что в Киеве и Киевской области работала противовоздушная оборона. По данным канала, взрывы ночью также были слышны в Полтавской, Днепропетровской, Винницкой и Одесской областях.

Военные ВС РФ регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. По словам президента России Владимира Путина, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в РФ.

Ранее сообщалось, что группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#оборона
#взрывы
#всу
#вс рф
#киев
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Стал известен минимальный уровень доходов для независимости от кредитов
Webbankir: 21,9% считают з/п в сто тысяч рублей дающей независимость от кредитов
12 сентября 2024, 07:36

Фото: istock/ArtemSam

Согласно исследованию финансовой онлайн-платформы Webbankir, каждый пятый россиянин считает, что для того чтобы не зависеть от кредитов, минимальный доход должен составлять 100 000 рублей в месяц, информирует РИА Новости.
Исследование было проведено в августе-сентябре 2024 года и охватило три тысячи респондентов старше 18 лет по всей территории России.

«Каждый пятый россиянин (21,9%) считает, что минимальный уровень дохода, который позволяет не зависеть от кредитов, составляет 100 тысяч рублей в месяц. Примерно столько же (19,4%) полагают, что ежемесячный доход должен превышать 250 тысяч рублей. И почти одинаковое количество респондентов (12,3% и 12,2%) назвали суммы в 150 тысяч и 200 тысяч рублей соответственно», — отмечается в исследовании.

При этом 9% респондентов заявили, что для отказа от кредитов им достаточно было бы 50 000 рублей, а 6,5% считают, что для этого можно зарабатывать даже меньше этой суммы, 4,5% считают свой доход «скорее высоким» или «очень высоким». Кроме того, 18,7% опрошенных уверены, что можно не зависеть от кредитов при любом уровне дохода.

Большинство респондентов (65,2%) считают, что невозможно полностью избавиться от кредитов даже при высоком доходе, поскольку непредвиденные ситуации могут потребовать займов. Половина участников (52,9%) оценивают свой доход как средний, а 42,6% — как низкий.

Кредиты воспринимаются по-разному: 36,1% считают их жизненной необходимостью, 34,2% — финансовой кабалой, 27,7% — полезным инструментом для покупок, а 13,5% видят в них возможность улучшить уровень жизни.

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#кредиты
#исследование
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