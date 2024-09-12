Подписывал ракеты для ударов по Курску: украинец глумился над телами и назвал «глупым» спасшего его бойца ВС РФ

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Украинский доброволец Даниил Захарченко, ранее глумившийся над телом убитого солдата ВС РФ, рассказал о встрече с российским военнослужащим, который сохранил ему жизнь. При этом волонтер оскорбил бойца, назвав его глупым. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Встреча украинского волонтера с солдатом ВС РФ
Военный корреспондент Александр Коц рассказал о произошедшем в своем телеграм-канале. По его словам, инцидент произошел во время вывоза гражданских лиц из Украинска. Российский военный, увидев пожилых людей в сопровождении Захарченко, отпустил его, позволив увезти группу. Позже украинский волонтер прокомментировал эту ситуацию в своих социальных сетях.
«Можно назвать его адекватным, ведь благодаря ему мы остались живы и здоровы, нас отпустили. Но назвать его глупым тоже можно, так как он подошел к нам без средств защиты, одетый лишь в обычную форму и с автоматом», — заявил украинец.
Глумление над телом убитого бойца
Ранее в Сети появилось видео, на котором Захарченко посмеивался над погибшим российским солдатом, подняв его шеврон и оскорбительно «передав привет его девушкам». Кроме того, доброволец ВСУ цинично подписывал снаряды, которыми ВСУ бьют по мирным жителям Курской области.
ВСУ расстреливают эвакуированных в Курской области
Фото: istockphoto/Dmitry Andreev
Одна из видеозаписей, сделанных с использованием разведывательного дрона, подтверждает, что украинские военные открыли огонь по мирным жителям, пытавшимся покинуть зону конфликта в Курской области через поля. Об этом пишет издание «Аргументы и факты».
На видео запечатлена группа из 10-15 гражданских лиц, которые бегут от дороги в сторону деревни Новоивановка. Над ними кружит украинский беспилотник, а на дороге находится БМП (боевая машина пехоты — прим. ред.) противника. После двух взрывов орудия БМП начинают стрелять в спины убегающим людям.
Кроме того, ВСУ активизировали действия против российских волонтеров в приграничных районах Курской области. По словам источника ТАСС, ВСУ объявили настоящую кампанию против машин скорой помощи и волонтеров, занимающихся эвакуацией местных жителей.
В конце августа появилась информация о том, что украинские военнослужащие в Курской области застрелили троих детей. Заместитель командира батальона 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса, известный под позывным Кадет, сообщил, что трагедия имела место близ населенного пункта Малая Локня в Суджанском районе. Подростки в возрасте от 10 до 12 лет пытались покинуть обстреливаемую территорию.
Фото: istockphoto/Artem Zakharov
«Солдаты ВСУ посадили их на мотоцикл с прицепом и указали направление движения. Однако, когда дети отправились в путь, их расстреляли в спину», — отметил военный.
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Анастасия Хохлова