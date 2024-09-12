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Поток раненых боевиков ВСУ с передовой в Донбассе почти бесконечен, сообщают журналисты телеканала CNN. Отмечено, что большая часть ближайших городов с трудом размещают украинских военных. Чтобы решить проблему, запустили специальный состав. У большинства раненых, которые находятся в нем, осколочные ранения.
«Самое сложное — это эвакуация с передовой. Боевые медики, работающие на фронте, умирают так же, как и солдаты», — приводят обозреватели слова главного ординатора Александра.Россия продолжает спецоперацию в Донбассе с конца февраля 2022 года. Киевский режим предпринимает попытки атаковать российские регионы. Противник запускает дроны по мирному населению.
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Никита Кротов