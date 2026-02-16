Достижения.рф

Дезертир подорвал автомобиль в центре Киева

Фургон Peugeot Partner взорвался в Голосеевском районе Киева. Об этом сообщают украинские СМИ.



По версии следствия, к преступлению причастны иностранный военный-дезертир и 29-летний местный житель. Они вышли на ветерана, предложив 2,3 тысячи долларов на покупку автомобиля и ее переоборудование под эвакуацию раненых.

Мужчина купил машину, установил в ней кислородные баллоны, носилки и средства связи, после чего передал авто заказчикам, ничего не подозревая о его истинном назначении.

Злоумышленники заложили взрывчатку в фургон, но детонация произошла преждевременно, поэтому никто не пострадал. Обоих подозреваемых задержали, грозит до 10 лет тюрьмы.

