Дезертир подорвал автомобиль в центре Киева
Фургон Peugeot Partner взорвался в Голосеевском районе Киева. Об этом сообщают украинские СМИ.
По версии следствия, к преступлению причастны иностранный военный-дезертир и 29-летний местный житель. Они вышли на ветерана, предложив 2,3 тысячи долларов на покупку автомобиля и ее переоборудование под эвакуацию раненых.
Мужчина купил машину, установил в ней кислородные баллоны, носилки и средства связи, после чего передал авто заказчикам, ничего не подозревая о его истинном назначении.
Злоумышленники заложили взрывчатку в фургон, но детонация произошла преждевременно, поэтому никто не пострадал. Обоих подозреваемых задержали, грозит до 10 лет тюрьмы.
Читайте также: