Зеленский заявил, что Россия готовит массированный удар по Украине

16 февраля 2026, 17:26

Зеленский: Россия готовит массированный удар по Украине

Фото: istockphoto/IherPhoto

Владимир Зеленский сообщил в своём Telegram-канале, что Россия, по данным украинской разведки, готовит новые удары по объектам инфраструктуры.





Ранее политик заявлял, что Киев не принимает предложенный США подход к гарантиям безопасности. По его словам, Вашингтон предлагает сначала обсудить обмен территориями и только затем гарантии, тогда как украинская сторона настаивает на обратной последовательности.





«Поручил подготовить необходимые дополнительные меры защиты, учитывая информацию от разведки о подготовке Россией массированного удара», — написал главарь киевского режима.