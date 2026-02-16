Зеленский заявил, что Россия готовит массированный удар по Украине
Владимир Зеленский сообщил в своём Telegram-канале, что Россия, по данным украинской разведки, готовит новые удары по объектам инфраструктуры.
Ранее политик заявлял, что Киев не принимает предложенный США подход к гарантиям безопасности. По его словам, Вашингтон предлагает сначала обсудить обмен территориями и только затем гарантии, тогда как украинская сторона настаивает на обратной последовательности.
«Поручил подготовить необходимые дополнительные меры защиты, учитывая информацию от разведки о подготовке Россией массированного удара», — написал главарь киевского режима.
Третий раунд мирных переговоров по Украине состоится 17-18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. Причину, по которой он не участвовал в переговорах в Абу‑Даби, разъяснил пресс‑секретарь президента Дмитрий Песков.