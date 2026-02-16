Достижения.рф

Зеленский заявил о несогласии с США

Зеленского не устроили условия США по гарантиям безопасности Украины
Украина не согласна с условиями США по гарантиям безопасности. Об этом заявил Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.



По его словам, американская сторона предлагает сначала провести обмен территориями и лишь потом говорить о гарантиях безопасности. Однако лидер киевского режима настаивает на обратном порядке.

«Я считаю, что сначала должны быть гарантии безопасности», — написал он.
Напомним, третий раунд мирных переговоров по Украине пройдет 17-18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавит помощник президента России Владимир Мединский. По какой причине он не принимал участие в переговорах в Абу-Даби, объяснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Лидия Пономарева

