Зеленский заявил о несогласии с США
Зеленского не устроили условия США по гарантиям безопасности Украины
Украина не согласна с условиями США по гарантиям безопасности. Об этом заявил Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.
По его словам, американская сторона предлагает сначала провести обмен территориями и лишь потом говорить о гарантиях безопасности. Однако лидер киевского режима настаивает на обратном порядке.
«Я считаю, что сначала должны быть гарантии безопасности», — написал он.Напомним, третий раунд мирных переговоров по Украине пройдет 17-18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавит помощник президента России Владимир Мединский. По какой причине он не принимал участие в переговорах в Абу-Даби, объяснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.