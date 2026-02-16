Зеленский заявил о несогласии с США

16 февраля 2026, 17:01

Зеленского не устроили условия США по гарантиям безопасности Украины

Владимир Зеленский

Украина не согласна с условиями США по гарантиям безопасности. Об этом заявил Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.





По его словам, американская сторона предлагает сначала провести обмен территориями и лишь потом говорить о гарантиях безопасности. Однако лидер киевского режима настаивает на обратном порядке.

«Я считаю, что сначала должны быть гарантии безопасности», — написал он.