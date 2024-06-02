Дезертир из ВСУ Лихачёв: Киев умышленно не регистрирует новобранцев

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Киевские власти зачастую официально нигде не регистрируют мобилизованных новобранцев. Это делается для того, чтобы в случае гибели военнослужащих не выплачивать денежную компенсацию их родственникам.
Об этом в разговоре с сетевым изданием «Молва 33» рассказал бывший украинский военнослужащий Максим Лихачёв, который угнал танк Т-64 и перешёл на сторону России. В качестве примера он привёл себя.
Он отметил, что особенно часто такая практика стала встречаться в последнее время, когда мобилизованных буквально «хватают на улице» и отправляют на опасные участки фронта. Выжить там у неподготовленных бойцов шансов немного, поэтому военные чиновники не вносят их ни в какие списки, чтобы затем избежать выплат родственникам, пояснил Лихачёв.
Его самого после года службы в 101-й бригаде охраны Генштаба Украины после скандала с командиром перевели в 110-ю отдельную механизированную бригаду, которая, по его словам, служит своеобразным местом ссылки провинившихся военнослужащих. Оттуда Лихачёв, опять же безо всяких сопроводительных документов был переведён в 119-ю бригаду, которая и стала его последним официальным местом службы в ВСУ.
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«Я был переведен из 119-й бригады в 59-ю, но мои данные нигде не были официально зафиксированы, меня никуда не вписали», — поделился мужчина.
Он отметил, что особенно часто такая практика стала встречаться в последнее время, когда мобилизованных буквально «хватают на улице» и отправляют на опасные участки фронта. Выжить там у неподготовленных бойцов шансов немного, поэтому военные чиновники не вносят их ни в какие списки, чтобы затем избежать выплат родственникам, пояснил Лихачёв.
Его самого после года службы в 101-й бригаде охраны Генштаба Украины после скандала с командиром перевели в 110-ю отдельную механизированную бригаду, которая, по его словам, служит своеобразным местом ссылки провинившихся военнослужащих. Оттуда Лихачёв, опять же безо всяких сопроводительных документов был переведён в 119-ю бригаду, которая и стала его последним официальным местом службы в ВСУ.
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Александр Бойцов