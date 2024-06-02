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Дезертир из ВСУ Лихачёв: Киев умышленно не регистрирует новобранцев

02 июня 2024, 09:37
Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Киевские власти зачастую официально нигде не регистрируют мобилизованных новобранцев. Это делается для того, чтобы в случае гибели военнослужащих не выплачивать денежную компенсацию их родственникам.
Об этом в разговоре с сетевым изданием «Молва 33» рассказал бывший украинский военнослужащий Максим Лихачёв, который угнал танк Т-64 и перешёл на сторону России. В качестве примера он привёл себя.

«Я был переведен из 119-й бригады в 59-ю, но мои данные нигде не были официально зафиксированы, меня никуда не вписали», — поделился мужчина.



Он отметил, что особенно часто такая практика стала встречаться в последнее время, когда мобилизованных буквально «хватают на улице» и отправляют на опасные участки фронта. Выжить там у неподготовленных бойцов шансов немного, поэтому военные чиновники не вносят их ни в какие списки, чтобы затем избежать выплат родственникам, пояснил Лихачёв.

Его самого после года службы в 101-й бригаде охраны Генштаба Украины после скандала с командиром перевели в 110-ю отдельную механизированную бригаду, которая, по его словам, служит своеобразным местом ссылки провинившихся военнослужащих. Оттуда Лихачёв, опять же безо всяких сопроводительных документов был переведён в 119-ю бригаду, которая и стала его последним официальным местом службы в ВСУ.

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Боец ВСУ угнал украинский танк и перешёл на сторону ВС РФ
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#чиновники
#всу
#танк
BI: ВСУ столкнутся с проблемами после разрешения наносить удары по территории РФ
02 июня 2024, 10:26

Фото: istockphoto/Leestat

Вооружённые силы Украины могут столкнуться с проблемами после получения разрешения наносить удары по территории России с использованием западного оружия. Они будут связаны с трудностями получения разведывательных данных для поиска целей в глубине РФ.
Об этом пишет издание The Busines Insider. Авторы публикации напомнили, что украинские чиновники сообщали, что им необходимо больше разведывательных данных и оперативной информации от американских и европейских союзниках о целях на территории России. Однако, далеко не очевидно, что Вашингтон предоставит запрашиваемые разведданные. В таком случае ВСУ придётся при определении целей довольствоваться спутниковыми снимками, видеосъёмками с беспилотников и данными корректировщиков на местах, указано в материале.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что, подогревая конфликт на Украине, страны НАТО осознано выходят на новый виток напряжённости и провоцируют Киев на затягивание бессмысленной войны. Это в конечном итоге нанесёт большой ущерб именно тем, кто идёт на эскалацию конфликта, подчеркнул представитель Кремля.

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Офицер рассказал о снижении применения ВСУ артиллерийских орудий на СВО
Офицер батареи: ВСУ снижают приминение арторудий на купянском участке фронта
02 июня 2024, 09:45

Фото: сайт Минобороны РФ

На Купянском участке фронта замечено снижение применения арторудий со стороны ВСУ. Об этом сообщил офицер батареи 275-го самоходного артиллерийского полка с позывным Мамура, приводит его слова издание РИА Новости.
По его словам, на этом участке фронта ВСУ отдают предпочтение дронам.
«Война кардинально поменялась. Если раньше ты опасался кассет, прилетов минометов, то теперь это сводится к минимуму, все на дронах», — сообщил собеседник издания.

Мамура объяснил, что преимущественное применение БПЛА ВСУ связано не только с их стоимостью, которая значительно ниже цены снарядов, но и с тем, что они обладают большей эффективностью в выведении из строя военных машин.


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#бпла
#всу
#вс рф
#дрон
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Российские артиллеристы уничтожили миномётный расчёт ВСУ под Купянском
02 июня 2024, 09:13

Фото: istockphoto/NiseriN

На Купянском направлении артиллеристы группировки «Запад» уничтожили миномётный расчёт Вооружённых сил Украины. Для этого им потребовалось всего два выстрела самоходной гаубицы «Мста-С».
Об этом корреспонденту RT рассказал командир орудия с позывным Буран. Он сообщил, что миномёт неприятеля мешал продвижению российской пехоты на важном участке. Помочь товарищам взялись артиллеристы. Первый выстрел был пристрелочным, а второй уже накрыл украинский миномёт вместе с расчётом.

По словам Бурана, расчёт его орудия опытный и обстрелянный. На счету из самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мста-С» много поражённых целей, среди которых пехота и боевая техника противника. В ходе контрбатарейной борьбы артиллеристы уничтожили уже не одно украинское орудие. Также в задачу САУ входит поддержка манёвров российской пехоты, как в этом случае с миномётом, заключил боец.

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#выстрел
#техника
#поддержка
#всу
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Минобороны сообщило об уничтожении трех дронов над российскими регионами
Три БПЛА уничтожены над Курской, Белгородской областями и акваторией Азовского моря
02 июня 2024, 08:53

Фото: istockphoto/Oselote

Три БПЛА ВСУ были уничтожены российской системой ПВО над территориями Курской и Белгородской областей, акваторией Азовского моря. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО над территориями Курской и Белгородской областей уничтожены два украинских БПЛА. Еще один беспилотник уничтожен над акваторией Азовского моря», — говорится в сообщении ведомства.

По данным министерства, БПЛА были самолетного типа.

Прежде губернатор Белгородской области рассказал о последствиях атаки ВСУ на регион. По его словам, в поселке Ивня загорелась кровля магазина. Пожар произошел из-за детонации БПЛА в воздухе. Пострадавших в результате происшествия нет.

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#пво
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Прорыв ВС РФ через Донец и контратака ВСУ в Липцах: последние новости СВО
02 июня 2024, 08:43

Фото: iStock/Leestat

ВСУ стремятся остановить наступление российской армии на Харьковском направлении и стягивают резервы. ВС РФ удалось отодвинуть противника на Авдеевском участке фронта. О последних событиях в зоне спецоперации и о том, какие новые позиции заняли российские войска расскажет редакция «Радио 1».

Запорожское направление


На этом участке фронта продолжаются ожесточённые боестолкновения в Урожайном и Старомайорском, сообщает телеграм-канал «Рыбарь». Также впервые за долгое время появились свидетельства активизации фронта севернее Нестерянки.


Харьковское направление


Тяжелые бои развернулись севернее Липцев и в Волчанске, куда противник перебрасывает резервы для контратак. Под Липцами противник пытается выйти к н.п. Глубокое. Также идут атаки по направлению к Лукьянцам.

Бахмутское направление


ВС РФ штурмуют восточную окраину Часова Яра, а также расширяют зону контроля к югу от Красного. Линия боевого соприкосновения существенно не изменилась.

ВС РФ ударили «Искандером» по базе ВСУ в Славянске
ВС РФ ударили «Искандером» по базе ВСУ в Славянске


Авдеевское направление


Российские войска продолжают наступление в районе Соловьево, Семеновки и Уманского, нанося удары по путям снабжения ВСУ в ближнем тылу. ВСУ отошли от Нетайлово и движутся к Карловке. Артиллерия ВС РФ бьет по опорным пунктам, прикрывающим подходы к селу.

Донецкое направление


В Красногоровке бои идут в районе городской администрации, занятой штурмовиками ВС РФ накануне. ВСУ стремятся сдержать натиск, находясь под постоянным огнем российских сил.


Часовоярское направление


Южнее Часова Яра российские военные перешли водоканал Северский Донец – Донбасс, по которому ВСУ ранее выстраивали оборону. У окраин микрорайона Новый идут бои, ВС РФ бьют по позициям ВСУ артиллерией и авиацией.

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#военные
#донбасс
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#вс рф
#сводкасво
#харьков
#контрнаступление
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Украинских священников обязали склонять прихожан к вступлению в ряды ВСУ
02 июня 2024, 06:33

Фото: iStock/Iuliia Zavalishina

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), курирующие религиозные организации в республике, обязали духовенство склонять прихожан ко вступлению в ряды ВСУ. Приказ был передан пасторам храмов и приходов Церкви евангельских христиан-баптистов, Церкви Веры Евангельской, УГКЦ и ПЦУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей пророссийского подполья в Херсоне.
Это началось после публикации нового закона о мобилизации, отметил глава херсонского подполья. По его словам, представители СБУ постоянно подталкивают украинское духовенство к сотрудничеству, в частности, для информирования своей паствы.

Если священники окажут сопротивление, им самим грозит принудительная мобилизация в ряды украинской армии, заключил собеседник агентства.

Ранее украинский священник, служивший в исправительной колонии, сообщал о сатанистах в рядах украинской армии. По его словам, в окопах среди личных вещей бойцов можно найти множество предметов, связанных с ритуалом дьявола и жертвоприношениями.

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#призывник
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Российские бойцы уничтожили шесть складов ВСУ
ВС России за сутки ликвидировали шесть складов ВСУ на херсконском направлении
02 июня 2024, 05:34

Фото: iStock/aapsky

Российские войска за сутки уничтожили на херсонском направлении шесть складов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил в своем Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Российские войска также нанесли несколько ударов по трем бригадам в районах Нестерянки, Новоандреевки и Тягинки.

Глава региона заявил, что украинская армия за сутки потеряла порядка 50 военнослужащих. ВС России также уничтожили 36 БПЛА, одну самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», одну БМП, две военные машины и 47 наблюдательных пунктов.

Ранее аналитик германского издания Bild Юлиан Репке заявил, что Украина не располагает какими-либо средствами противовоздушной обороны (ПВО) под Часовым Яром.

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#вс рф
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На Украине заявили об ошибке ВСУ на харьковском направлении
Кривонос: отсутствие обороны на харьковском направлении – причина провала ВСУ
02 июня 2024, 04:07

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос заявил в интервью YouTube-каналу «Прямой», что отсутствие подготовленных оборонительных сооружений на харьковском направлении стало причиной ожидаемого провала Киева. он сообщил об ошибках украинской армии.
«Русские увидели, что у нас есть определенные проблемы, поэтому они достаточно быстро смогли перебрасывать нужное количество ресурсов, чтобы нарастить там усилия», – сказал он.

Кривонос призвал военачальников украинской армии сделать необходимые выводы из этих неудач.

Ранее аналитик германского издания Bild Юлиан Репке заявил, что Украина не располагает какими-либо средствами противовоздушной обороны (ПВО) под Часовым Яром.

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#украина
#харьков
#оборона
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Стало известно условие прекращения обстрелов Белгорода
Военный эксперт Дандыкин: обстрелы Белгорода остановит взятие Казачьей Лопани
01 июня 2024, 23:09

Фото: iStock/vadimrysev

Для остановки обстрелов Белгорода Вооруженными силами Украины (ВСУ) необходимо установить контроль над населенным пунктом Казачья Лопань, заявил военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с News.ru.
«Там таможня стояла при переезде из Харьковской области в Белгородскую. Вот из Казачьей Лопани и лупят. Предположу, что на том направлении армия России скоро и там начнет движение, надо сделать так, чтобы ни слева, ни справа, ни из глубины ВСУ не могли обстреливать Белгород, а в глубину – это за Харьков», – отметил Дандыкин.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что шесть населенных пунктов региона остались без электричества после обстрелов украинскими войсками. По его словам, аварийная бригада приступит к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны России.

Кроме того, после работы системы противовоздушной обороны (ПВО) осколки упали на пляж и район рынка Белгорода.

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