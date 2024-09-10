Массовое дезертирство солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ) стало серьёзной проблемой для украинской армии, сообщает итальянская газета La Reppublica.
По данным издания, моральный дух украинских пехотинцев ослаб настолько, что дезертирство и побеги стали настоящей головной болью для генерального штаба и правительства Украины. В статье подчеркивается, что за первые четыре месяца 2024 года на Украине было возбуждено более 17 тысяч уголовных дел по фактам оставления воинской части и дезертирства. Даже тюремные сроки до 12 лет не останавливают солдат от бегства.
Газета отмечает, что, несмотря на наличие современного оружия, такого как F-16 и HIMARS, без квалифицированных солдат, способных использовать стандартное вооружение, выиграть войну невозможно. В статье также приводится мнение, что многие солдаты предпочитают дезертировать, нежели продолжать службу в сложных условиях.
Ранее сообщалось, что реальная численность случаев дезертирства на Украине может составлять около 200 тысяч человек.
Читайте также:
Названы изначальные цели ВСУ в Курской области
Российская армия накрыла командный пункт ВСУ и бронетехнику НАТО в Харьковской области
Силы ПВО уничтожили три украинских дрона над Брянской областью
Газета отмечает, что, несмотря на наличие современного оружия, такого как F-16 и HIMARS, без квалифицированных солдат, способных использовать стандартное вооружение, выиграть войну невозможно. В статье также приводится мнение, что многие солдаты предпочитают дезертировать, нежели продолжать службу в сложных условиях.
Ранее сообщалось, что реальная численность случаев дезертирства на Украине может составлять около 200 тысяч человек.
Читайте также:
Названы изначальные цели ВСУ в Курской области
Российская армия накрыла командный пункт ВСУ и бронетехнику НАТО в Харьковской области
Силы ПВО уничтожили три украинских дрона над Брянской областью
Елена Перлова