Фото: iStock/EvgeniyShkolenko
Штурмовик группировки «Центр» рассказал, как навыки балета помогают ему при выполнении задач на специальной военной операции. Этим солдат поделился с РИА Новости.
«Задача в балете - это быстро анализировать, быстро выполнять те или иные действия, когда у тебя есть и работает нейронная сеть твоего мозга, ты очень быстро анализируешь ситуацию, это очень сильно здесь помогает», — поделился штурмовик с агентством.
Также помогает хорошая физическая подготовка. Боец ВС РФ поделился, что ежедневные тренировки по балеты длились на протяжении 4-х часов. К тому же занятия позволили развить внутренний потенциал и решительность.
Военные рассказал, что являлся артистом балета второй категории. После решил начать тренировать детей, что помогает ему в процессе подготовки личного состава. На СВО штурмовик ушел в качестве добровольца.
Читайте также:
Independent: возвращение Трампа на пост президента укрепит позиции РФ на Украине
DE: наступление ВС РФ угрожает ВСУ в Краматорске, Дружковке и Константиновке
С осени на Украине резко выросли дезертирства в рядах ВСУ
Иван Мусатов