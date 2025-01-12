В Курской области дроны ВДВ сбросили листовки на позиции ВСУ с призывом сдаться

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В Курской области солдаты ВДВ с помощью дронов сбросили листовки на позиции ВСУ с призывом сдаться. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.
«Военнослужащие перед нанесением артиллерийских ударов, последующего штурма и зачистки позиций ВСУ в приграничных районах Курской области провели залистование специальными агитационными листовками позиций военнослужащих ВСУ с призывами сложить оружие и сдаться», — сообщили в ведомстве.
В Минобороны отметили, что солдаты ВДВ являются жителями Бурятии. Они отправили листовки на позиции украинских военных с призывом сдаться в плен и сложить оружие, чтобы прекратить бессмысленное кровопролитие. Ведомство уточнило, что бурятские солдаты регулярно отправляют такие листовки бойцам ВСУ, которые часто откликаются на предложение о сдаче в плен.
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