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В Курской области дроны ВДВ сбросили листовки на позиции ВСУ с призывом сдаться

Фото: iStock/vadimrysev

Фото: iStock/vadimrysev

В Курской области солдаты ВДВ с помощью дронов сбросили листовки на позиции ВСУ с призывом сдаться. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.


«Военнослужащие перед нанесением артиллерийских ударов, последующего штурма и зачистки позиций ВСУ в приграничных районах Курской области провели залистование специальными агитационными листовками позиций военнослужащих ВСУ с призывами сложить оружие и сдаться», — сообщили в ведомстве.

В Минобороны отметили, что солдаты ВДВ являются жителями Бурятии. Они отправили листовки на позиции украинских военных с призывом сдаться в плен и сложить оружие, чтобы прекратить бессмысленное кровопролитие. Ведомство уточнило, что бурятские солдаты регулярно отправляют такие листовки бойцам ВСУ, которые часто откликаются на предложение о сдаче в плен.

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#рф
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#плен
РИА Новости: российский военный использует навыки балета в зоне СВО
12 января 2025, 04:38

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Штурмовик группировки «Центр» рассказал, как навыки балета помогают ему при выполнении задач на специальной военной операции. Этим солдат поделился с РИА Новости.
«Задача в балете - это быстро анализировать, быстро выполнять те или иные действия, когда у тебя есть и работает нейронная сеть твоего мозга, ты очень быстро анализируешь ситуацию, это очень сильно здесь помогает», — поделился штурмовик с агентством.

Также помогает хорошая физическая подготовка. Боец ВС РФ поделился, что ежедневные тренировки по балеты длились на протяжении 4-х часов. К тому же занятия позволили развить внутренний потенциал и решительность.

Военные рассказал, что являлся артистом балета второй категории. После решил начать тренировать детей, что помогает ему в процессе подготовки личного состава. На СВО штурмовик ушел в качестве добровольца.

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ВСУ ударили двумя снарядами натовского калибра 155 миллиметров по Горловке
12 января 2025, 02:35

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Украинские войска ударили двумя снарядами натовского калибра 155 миллиметров по Горловке в ДНР. Об этом рассказали в управлении администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.
«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 23.20 – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка: два снаряда калибром 155 миллиметров», — говорится в сообщении telegram-канала.

Как отмечают РИА Новости, 155 калибр используется артиллерией стран НАТО. К примеру США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777, которые имеют этот калибр. ВСУ используют данную артиллерию для обстрелов ДНР и ЛНР. Еще 155 калибр используется в самоходных артиллерийских установках PzH 2000 из Германии, а также в польских САУ Krab и французских САУ CAESAR.

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Independent: возвращение Трампа на пост президента укрепит позиции РФ на Украине
12 января 2025, 02:25

Фото: iStock/IherPhoto

Возвращение Дональда Трампа на пост президента США укрепит позиции России в конфликте на Украине. Об этом пишет «ИноСМИ» со ссылкой на The Independent.
Как отмечают в издании, возвращение Трампа может привести к изменению хода конфликта. Это скажется на ослаблении поддержки киевского режима со стороны США и НАТО. При этом боевые действия на Украине как никогда близки к завершению.

Также в издании пишут, что президент России Владимир Путин будет использовать Трампа для достижения своих долгосрочных целей не только на Украине, но и в Европе. Американский президент может использовать рычаги давления на киевский режим для принуждения к прекращению огня. В зависимости от всех составляющих факторов выбранный курс Трампом повлияет на ситуацию не только на Украине, но и на будущее всей Европы.

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#европа
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В пожарах в Лос-Анджелесе сгорели восемь особняков генералов из Украины
12 января 2025, 02:01

Фото: iStock/Kara Capaldo

В пожарах в Лос-Анджелесе сгорели восемь особняков, которые принадлежали высокопоставленным военным из Украины. Об этом пишет «Военный обозреватель».
«Во время масштабных пожаров в Лос-Анджелесе сгорели 8 особняков, принадлежащих высокопоставленным украинским военным», — сообщают в telegram-канале со ссылкой на ресурсы Украины.

Общая стоимость утраченной недвижимости составляет порядка 90 миллионов долларов. Как отмечают в издании, особняки приобретались на средства, выделенные Украине в рамках военной помощи с момента начала специальной военной операции.

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#сша
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DE: наступление ВС РФ угрожает ВСУ в Краматорске, Дружковке и Константиновке
12 января 2025, 01:28

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Наступление вооруженных сил России в ДНР угрожает ВСУ в Краматорске, Дружковке и Константиновке. Об этом пишет британская газета Daily Express.
«Так называемый «фортификационный пояс» Вооруженных сил Украины находится под угрозой, из-за наступления российских войск. Пояс включает в себя Константиновку, Дружковку и Краматорск», — говорится в тексте издания.

Как отметили в Daily Express, взятие ВС РФ Дзержинска позволяет российской армии подойти с юга к участку украинского фортификационного пояса в районе Константиновки. Также может произойти одновременный удар с северо-запада от Дзержинска и с юга от Часова Яра.

Такие действия приведут к окружению ВСУ в районе села Александро-Шульгино. Это выравнивает линию фронта перед наступлением ВС РФ на Константиновку.

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В Киеве ПВО отражает атаку БПЛА без включенных сирен о воздушной тревоге

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#вс рф
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#россия
#украина
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В Киеве ПВО отражает атаку БПЛА без включенных сирен о воздушной тревоге
12 января 2025, 00:33

Фото: iStock/Harry Wedzinga

В Киеве средства ПВО отражают атаку беспилотников, при этом сирены о воздушной тревоге не были включены. Об этом пишет издание «Страна».
«В Киеве слышна работа ПВО. Идёт налёт беспилотников», — пишут в telegram-канале.

Как отмечает ТАСС, предупреждение о воздушной атаке в городе не действует. Тревога была отменена за пол часа до начала удара БПЛА. При этом сирены работают в Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях Украины. Также тревога объявлена в некоторых районах Черкасской области.

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С осени на Украине резко выросли дезертирства в рядах ВСУ
11 января 2025, 23:43

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

С осени 2024 года на Украине резко возросли случаи дезертирства в рядах ВСУ. Об этом сообщает «Страна.ua».
«На Украине с осени резко выросло число случаев самовольного оставления части и дезертирства вопреки тому, что заявлял Зеленский», — заявляют в telegram-канале.

В издании отмечают, что Владимир Зеленский говорил об обратном. По его словам, с осени солдаты стали реже самовольно покидать военные части.

По данным источника, если летом за месяц в среднем дезертировало 6-7 тысяч человек, то уже в сентябре этот показатель составил 8 тысяч, а в ноябре 10 тысяч человек. Пиковой отметкой стал декабрь прошлого года, когда ряды ВСУ покинуло 17,5 тысяч военных.

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#военные
#солдаты
#владимир зеленский
#всу
#рф
#украина
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На съезде немецкой АдГ делегаты отказались критиковать РФ за украинский конфликт
11 января 2025, 23:29

Фото: iStock/andriano_cz

На съезде немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АДГ) в городе Риза делегаты отказались критиковать РФ за украинский конфликт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал N-tv.
«Делегаты проходящего в городе Риза съезда партии «Альтернатива для Германии» отказались осуждать Россию за участие в конфликте на Украине», — передает агентство.

За то, чтобы не вносить соответствующую поправку проголосовало 69% депутатов из порядка 600 делегатов. За данное изменение выступил депутат Бундестага Альбрехт Глазер, который отметил, что в предвыборной программе партии нет ни слова о России.

В повестке АдГ украинский конфликт упоминается кратко:

«Война на Украине перевернула европейский миропорядок. Мы видим будущее Украины как нейтрального государства за пределами НАТО и ЕС», — говорится в программе.

В своей предвыборной программе партия призывает возобновить торговые отношения с Россией. Кандидат в канцлеры Германии от АдГ Алис Вайдель заявляла, что в случае ее избрания собирается возобновить эксплуатацию «Северного потока».

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Российские штурмовики уничтожили бойцов «Азова»* при освобождении села Шевченко
11 января 2025, 22:56

Фото: istockphoto/zabelin

Российские бойцы уничтожили боевиков националистического батальона «Азов»* во время освобождения села Шевченко в Донецкой Народной Республике. В штурме населённого пункта участвовали военнослужащие 74-й штурмовой бригады 41-й армии.
Об этом РИА Новости рассказал заместитель командира взвода 3-го батальона штурмовиков Василий Бураков. По его словам, во время штурма им противостояли бойцы батальона «Азов»* и штурмового батальона «Скала».

«Несмотря на их опыт, как говорят, что это элитные подразделения, мы дали им хороший бой — враг был повержен», — сказал российский солдат.

Во время зачистки двух домов, где находились до 16 военнослужащих ВСУ, была захвачена украинская рация. Российские бойцы слушали эфир и знали, куда противник стягивает резервы для проведения контратак. Координаты предавались артиллерии, которая накрывала скопление противника.

Во время зачистки населённого пункта в подвалах наши бойцы часто находили мирных жителей, в основном — пожилого возраста. На вопрос российских военных, почему они не эвакуировались, они говорили, что не хотели оставлять свои дома и что они не нужны Украине.

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* Организация признана террористической и запрещена в РФ
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#всу
#солдат
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