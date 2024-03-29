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Die Zeit: Отправка войск на Украину не сделает блок НАТО участником конфликта

29 марта 2024, 14:25
Фото: iStock/vadimrysev

Фото: iStock/vadimrysev

В Бундестаге заявили, что отправка армии НАТО на Украину не сделает автоматически все государства альянса участниками конфликта, поскольку это разрешено международным правом. О содержании экспертного доклада военного ведомства написало издание Die Zeit.
Ранее французский лидер Эммануэль Макрон публично заявил о возможной отправке войск НАТО на Украину. В Бундестаге выразились предельно четко, озвучив, что возможный удар России по войскам одной из стран НАТО, в частности, Франции, не будет основанием для применения статьи 5 Устава альянса (о коллективной обороне).

Ранее Генсек НАТО Йенс Столтенберг высказался против отправки военнослужащих альянса на Украину, а глава военного комитета НАТО Роб Бауэр и вовсе обнаружил необходимость проведения дополнительной мобилизации на подконтрольных Киеву территориях.


«Вам нужны не только гранаты — вам нужны люди, чтобы заменить погибших и раненых. А это означает мобилизацию», — сказал он, выступая на форуме по безопасности в Киеве.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью газете Le Parisien, что Париж допускает проведение наземных операций Франции на Украине.

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Россия получила 29 тел погибших военнослужащих
Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих
29 марта 2024, 14:41

Фото: istockphoto / Anna_Anikina

Россия и Украина провели новый обмен телами погибших. Об этом сообщил РБК депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.
Уточняется, что украинская сторона получила 121 тело военнослужащих. По словам Саралиева, России передали 29 тел погибших солдат.

Украинский штаб в свою очередь сообщил, что тела получилось вернуть на родину при взаимодействии Международного комитета Красного креста, МВД Украины, СБУ и других структур. По данным штаба, 107 погибших бойцов были переданы с Донецкого направления, 12 солдат — с Луганского и два тела — с Запорожского.

Напомним, что последний рах, стороны обменивались телами 15 марта. Тогда Украина получила 100 тел. России было передано 69 тел погибших солдат.

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#военные
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#украина
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ВС РФ ударили ракетами «Кинжал» по объектам энергетики и ПВО Украины
Армия России нанесла групповой удар по объектам энергетики и ПВО Украины
29 марта 2024, 14:40

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В ночь на 29 марта армия России нанесла групповой массированный удар по объектам энергетики и ПВО Украины. Об этом сообщается в ежедневной сводке Минобороны РФ.
«Сегодня ночью ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики и противовоздушной обороны ВСУ», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

По данным российского Минобороны все цели удара удалось достигнуть, а все намеченные объекты поражены.

Утром 29 марта министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в результате массированного удара ВС РФ на юге и западе Украины повреждены энергообъекты, введены аварийные отключения света. По данным Укрэнерго, в настоящее время в стране выведены из строя более 50% генерирующих мощностей. Галущенко назвал ночной ракетный удар ВС РФ одним из самых массированных.

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Российские военные обратили ВСУ в бегство в районах Вербового и Работино
Рогов: ВС РФ обратили ВСУ в бегство в районах Вербового и Работино
29 марта 2024, 14:26

Фото: iStock/SergeyVButorin

Армия России за минувшие сутки смогла отбить несколько атак ВСУ в районах Вербового и Работина на Запорожском направлении и заставила бежать украинских бойцов со своих позиций. Об этом рассказал глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Наши войска за последние сутки отбили несколько атак противника, обернув его в бегство», — цитирует РИА Новости Рогова.

Он уточнил, что несколько украинских атак российские бойцы отбили в селе Работино и возле села Вербовое. Кроме того, в районах Старомайорского и Урожайного ВС РФ ударили по месту, где располагалось большое скопление техники и живой силы противника. Там также были отбиты две атаки ВСУ.

Ранее Рогов также сообщал, что ВСУ в панике пытаются построить вторую линию обороны на Ореховском участке линии соприкосновения в Запорожской области. По его словам, сейчас туда завезли большое количество строителей и техники.

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Польский наёмник Миткевич пожаловался на гибель соотечественников в зоне СВО
Наёмник из Польши Миткевич подтвердил гибель соотечественников на СВО
29 марта 2024, 14:05

Фото: iStock/Rafal Olkis

Польский наёмник Петр Миткевич, который с 2022 года принимает участие в боевых действиях на стороне ВСУ, признал присутствие и факты гибели своих соотечественников в ходе боевых действий против РФ в эфире радиостанции RMF FM.
Отвечая на соответствующий вопрос ведущего о числе поляков в зоне спецоперации, Миткевич сказал, что не очень хочет говорить об этом, однако подтвердил, что его соотечественники погибают, воюя за Украину.

«Их немного. Я там нахожусь дольше всех и знаю большинство из них, которые там находятся. Но скажу так: погибло нас до двадцати», — утверждает Миткевич.

14 марта в Минобороны РФ заявили, что всего на Украину прибыло 13 тысяч 387 наёмников из различных стран. При этом больше всего иностранцев приехало из Польши – 2 тысячи 960 человек. Из них удалось ликвидировать 1 497 бойцов.

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Украинские военные в панике пытаются построить вторую линию обороны в районе Орехова
Рогов: ВСУ в панике строят вторую линию обороны на Ореховском направлении
29 марта 2024, 13:31

Фото: iStock/Jakub Laichter

ВСУ в панике пытаются построить вторую линию обороны на Ореховском участке линии соприкосновения в Запорожской области. Об этом сообщил глава местного общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Сейчас завезли большое количество строителей и началось возведение второй линии обороны украинских боевиков на Ореховском направлении Запорожского фронта», — цитирует РИА Новости Рогова.

Он обратил внимание на панические настроения в рядах ВСУ в плане ускоренного строительства оборонительной линии.

Ранее Рогов сообщал, что российская армия порвала оборону украинских войск на Ореховском направлении северо-западнее Вербового Запорожской области и продвинулись в этой области на два километра. По его словам, ВС РФ взяли не менее пяти вражеских опорных пунктов. Причем противник понес большие потери в живой силе.

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«Убийца» Abrams отправился на СВО: чем опасны ульяновские дроны «Пиранья» для танков и ВСУ
Ульяновские дроны «Пиранья» отправлены на испытания в зону СВО
29 марта 2024, 13:18

Фото: iStock/vadimrysev

Новая партия дронов «Пиранья» отправлена в зону СВО. О том, где были изготовлены беспилотники, какими характеристиками они обладают, и как они уничтожили “неуязвимый” американский танк Abrams, расскажет редакция «Радио 1».

«Пираньи» отправлены в зону СВО: что за дрон


О том, что дроны «Пиранья» будут направлены в зону проведения спецоперации, сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских. Он также сообщил, что сразу после их прибытия на фронт военные начнут проводить испытания и применять их в боевых действиях. Дроны «Пиранья» производит Симбирское конструкторское бюро. До этого на фронт было отправлено более четырех тысяч ульяновских беспилотников. Они успешно прошли испытания в Минобороны.

Беспилотник «Пиранья» обладает нетипичными частотами. Он практически неуязвим для вражеских систем ПВО и РЭБ. С использованием БПЛА, российские военные наносят высокоточные удары по живой силе и технике противника.

БПЛА «Пиранья»: когда стал известен


Впервые о FPV-дроне «Пиранья» заговорили после того, как ему удалось поразить в зоне СВО американский танк Abrams, который прежде считался “неуязвимым” для БПЛА. Такие дроны продолжают активно применяться на фронте, однако в настоящее время идет активная работа по их модернизации. На сегодняшний день Симбирское конструкторское бюро изготовило свыше 8 тысяч FPV-дронов «Пиранья».

Дронт «Пиранья»: характеристики


Усовершенствованные «Пираньи» выполнены в двух вариантах: дрона-камикадзе и бомбардировщика с системой сброса боеприпасов от РПГ-7. БПЛА «Пиранья» способен носить полезную нагрузку 4,5 кг и уничтожать цели на дальности до 15 км. Результаты прежних испытаний показали, что дрон превосходит предшественников и легко справляется с целями на расстоянии 13 км. Специалисты подчеркивают, что в зоне СВО подавляющее большинство FPV-дронов работают на дистанциях в пределах 4—6 км.

Симбирское конструкторское бюро: что производит, где находится


Предприятие, на котором производятся «Пираньи», находится в Ульяновске. Преимущественно завод занимается производством беспилотных летательных аппаратов типов «разведчики» и «камикадзе». Грузоподъемность дронов, разрабатываемых в бюро, не превышает 30 кг.

Кроме того, бюро производит индивидуальные и комплексные ретрансляторы по передаче видеосигналов и сигналов управления, создает специализированные антенны для беспилотных воздушных судов.

Симбирское конструкторское бюро в 2024 году намерено выпускать более 5 тыс. беспилотников «Пиранья» в месяц. Примечательно, что в 2023 году именно такое количество дронов было направлено в зону проведения СВО.

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#пво
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В Авдеевке обнаружили массовые захоронения местных жителей
29 марта 2024, 12:58

Фото: iStock/Manudri

В Авдеевке российские военные обнаружили массовые захоронения местных жителей, которые отказались покидать город. Об этом рассказал советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.
«По аналогии с Мариуполем массовые захоронения обнаружены в Авдеевке. Очагов несколько. По данным местного населения, в так называемых братских могилах захоронены в том числе жертвы украинских репрессий», — цитирует ТАСС Климаковского.

По его словам, в массовых захоронениях обнаружены десятки тел местных жителей, которые отказались уезжать из города.

Напомним, 17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном захвате города Авдеевка в Донецкой народной республике (ДНР) группировкой «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева. После этого российские военные приступили к зачистке города.

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#всу
#жертвы
#авдеевка
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Бойцы Росгвардии уничтожили заминированный схрон ВСУ с иностранным оружием
29 марта 2024, 12:31

Фото: istockphoto/???? ??????

НА бывших позициях Вооружённых сил Украины (ВСУ) бойцы Росгвардии обнаружили схрон с оружием иностранного производства. Он был заминирован.
Сначала сапёрам пришлось обезвредить противопехотные мины ПМН-2, которыми были заблокированы подходы к тайнику, передаёт «Лента.ру». Затем было обнаружено и само подземное хранилище. При создании схрона использовалась многоуровневая система: часть вооружений находилась на поверхности, а остальное было закопано глубоко под землю.

Росгвардейцы изъяли из тайника самодельное взрывное устройство (СВУ), ударный БПЛА мультироторного типа, оснащённый боевым зарядом, пять иностранных гранатомётов, 18 ручных гранат с запалами, три противопехотных и одну противотанковую мину, выстрелы для подствольного гранатомёта иностранного производства, шесть бутылок с горючей смесью и около трёх тысяч патронов к автоматическому стрелковому оружию. Все взрывоопасные предметы были уничтожены не месте.

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#бпла
#оружие
#росгвардия
#всу
#сву
#боеприпасы
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Главком ВСУ Сырский признал шестикратное преимущество ВС РФ в артиллерии
29 марта 2024, 12:18

Фото: iStock/Alex Kochev

Армия России в шесть раз превосходит ВСУ по количеству используемых в зоне спецоперации артиллерийских снарядов. Такое признание сделал главком ВСУ Александр Сырский. Его словам привод агентство «Укринформ».
«Еще несколько дней назад преимущество врага по выпущенным боеприпасам составляло около шести к одному», — сказал Сырский.

При этом он уточнил, что для украинских войск ситуация на передовой действительно непростая. По его словам, каждый день бойцы Украины должны максимально вкладывать свои силы. Главком ВСУ Сырский отметил, что Россия использует управляемые авиабомбы, которые разрушают опорные точки ВСУ.

Однако Сырский не унывает и вновь заговорил о наступлении. По его словам, новая атакующая операция украинских войск начнётся сразу «по окончании российской кампании».

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