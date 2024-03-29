Die Zeit: Отправка войск на Украину не сделает блок НАТО участником конфликта

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В Бундестаге заявили, что отправка армии НАТО на Украину не сделает автоматически все государства альянса участниками конфликта, поскольку это разрешено международным правом. О содержании экспертного доклада военного ведомства написало издание Die Zeit.
Ранее французский лидер Эммануэль Макрон публично заявил о возможной отправке войск НАТО на Украину. В Бундестаге выразились предельно четко, озвучив, что возможный удар России по войскам одной из стран НАТО, в частности, Франции, не будет основанием для применения статьи 5 Устава альянса (о коллективной обороне).
Ранее Генсек НАТО Йенс Столтенберг высказался против отправки военнослужащих альянса на Украину, а глава военного комитета НАТО Роб Бауэр и вовсе обнаружил необходимость проведения дополнительной мобилизации на подконтрольных Киеву территориях.
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Ранее Генсек НАТО Йенс Столтенберг высказался против отправки военнослужащих альянса на Украину, а глава военного комитета НАТО Роб Бауэр и вовсе обнаружил необходимость проведения дополнительной мобилизации на подконтрольных Киеву территориях.
«Вам нужны не только гранаты — вам нужны люди, чтобы заменить погибших и раненых. А это означает мобилизацию», — сказал он, выступая на форуме по безопасности в Киеве.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью газете Le Parisien, что Париж допускает проведение наземных операций Франции на Украине.
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Мария Федоровцева