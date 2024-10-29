Дым над Луганском – сработала система ПВО

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Утром 29 октября в небе над железнодорожным вокзалом в Луганске появился дым, за которым последовал взрыв. Система ПВО сработала в 10:39, раздалось три выстрела. РИА Новости сообщают о подозрениях, что был сбит беспилотник.
По данным телеграм-канала Минобороны России, российские силы сбили семь украинских БПЛА в ночь с 28 на 29 октября. По два беспилотника было уничтожено под территориями Белгородской, Брянской и Курской областей, последний же устранили над акваторией Черного моря.
Еще один беспилотный летательный аппарат был замечен этим утром в Гудермесе.
По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, воздушная атака беспилотника произошла 29 октября в 06:39. Она привела к поджогу крыши пустого здания на территории Российского университета спецназа, однако инцидент не повлек за собой человеческих жертв, пострадавших также нет. Пожар был успешно потушен службой города, и уже начато расследование по поиску причастных к атаке лиц.
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Еще один беспилотный летательный аппарат был замечен этим утром в Гудермесе.
По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, воздушная атака беспилотника произошла 29 октября в 06:39. Она привела к поджогу крыши пустого здания на территории Российского университета спецназа, однако инцидент не повлек за собой человеческих жертв, пострадавших также нет. Пожар был успешно потушен службой города, и уже начато расследование по поиску причастных к атаке лиц.
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Мария Моисеева