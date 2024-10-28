ВСУ пытались атаковать одно из крупнейших горнодобывающих предприятий в России

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Украинские войска предприняли попытку атаковать горнодобывающее предприятие в Курской области. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что в 13:28 по мск система противовоздушной обороны (ПВО) ударила по беспилотнику самолётного типа, который пролетал над Железногорском. Дрон направлялся в сторону пятиэтажного здания, принадлежащего ОАО «Михайловский ГОК». Это предприятие является вторым в России по объёмам добычи железной руды.
В результате предпринятой ВСУ попытки атаки никто не пострадал, также не зафиксировано никаких повреждений инфраструктуры.
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Анастасия Чинкова