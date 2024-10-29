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Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

Минобороны: ПВО ночью сбила над тремя областями и Черным морем семь БПЛА ВСУ
29 октября 2024, 07:30
Фото: istockphoto/NiseriN

Фото: istockphoto/NiseriN

За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены семь украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Курской областями и Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным МО России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.

Два вражеских беспилотных летательных аппарата были уничтожены над территорией Белгородской области, два над территорией Курской области, два над территорией Брянской области. Помимо этого, один БПЛА был уничтожен над акваторией Черного моря.



ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Вражеский коптер атаковал машину под Курском, есть погибшие. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Стало известно, когда Украину могут вынудить пойти на переговоры
Аналитик Озер: Киев до конца года могут склонить к переговорам из-за успехов РФ
29 октября 2024, 07:40

Фото: iStock/IherPhoto

Турецкий аналитик Энгин Озер заявил, что успехи Российской Федерации могут побудить посредников по урегулированию конфликта склонить Киев к началу переговоров до конца года. Об этом информирует РИА Новости.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Озер отметил, что изменение обстановки на восточном фронте в пользу России увеличивает вероятность того, что Украина может приблизиться к началу переговоров. Он подчеркнул высокую вероятность их начала до конца года в нейтральной зоне.

Ранее президент РФ сообщил, что все подвижки на линии боевого соприкосновения на херсонском направлении происходят в пользу армии России. По его словам, опыт российских военных и растущие возможности отечественного военно-промышленного комплекса приносят положительные результаты.

Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Рогов: Прорвана оборона ВСУ севернее Работино на Ореховском направлении
29 октября 2024, 06:38

Российские войска прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) севернее села Работино на запорожском фронте, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«На протяжении последних суток наблюдается активизация боевых действий на данном участке фронта. Атака наших войск началась с флангов и была усилена бронетехникой и фронтовой авиацией. Оборона противника была прорвана, и наше продвижение составило более километра, что освободило территорию на площади до 10 квадратных километров», — сообщил Рогов.
Он подчеркнул, что попытки украинских войск продвинуться на этом направлении в ходе контрнаступления, начатого в прошлом году, оказались неуспешными, а многотысячные потери ВСУ были напрасны.

«На сегодня все отбито и освобождено. Инициатива находится в руках русской армии. Наши войска постепенно движутся в сторону Новоданиловки и Малой Токмачки», — добавил Рогов.
Село Работино является важной точкой на линии фронта на ореховском направлении, и Киевские власти ранее обозначали его как одно из главных достижений контрнаступления ВСУ, начавшегося в июне прошлого года.

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Пленные украинцы сообщили о недостаточной подготовке перед отправкой в бой
29 октября 2024, 06:22

Украинские военнослужащие, попавшие в плен, заявили, что мобилизованных на фронт бросают без должной подготовки. Об этом они рассказали в интервью РИА Новости.
Один из пленных, Юрий Мензата, 1984 года рождения, отметил, что его мобилизовали в Дарницком территориальном центре комплектования (ТЦК) в Киеве, после чего без какого-либо обучения отправили на передовую в Донецкой области, близ населенного пункта Курахово.

Другой пленник, Дмитрий Маркелов, 1988 года рождения, также сообщил о насильственной мобилизации.

«Меня забрали без подготовки, без обучения, без карт, без ничего, и бросили на передовые позиции. В результате я оказался в плену», - заявил он.
Согласно новому закону, вступившему в силу 18 мая, военнообязанные должны обновить свои данные в военкомате в течение 60 дней, однако многие из них жалуются на отсутствие информации и подготовительных мероприятий перед отправкой на фронт. Закон также предполагает, что уклонистов могут лишить права управления автомобилем, что вызывает недовольство среди граждан.

Отсутствие четких сроков демобилизации и недостаточная подготовка призванных на службу вызывают опасения у многих украинцев о судьбе мобилизованных.

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В Волновахскую больницу В ДНР передали бронированную «скорую помощь»
29 октября 2024, 05:08

Фото: istock/Yury Karamanenko

В Волновахскую городскую больницу в ДНР была передана бронированная машина скорой помощи для эвакуации раненых и оказания медицинских услуг жителям прифронтовых территорий,
Военно-политический эксперт Ян Гагин, передавший автомобиль медикам, рассказал, что бронированная «Газель» была специально доработана для безопасной транспортировки пациентов из опасных зон. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

«Все населенные пункты прифронтовой зоны находятся под постоянной угрозой обстрела артиллерией и атаками FPV-дронов», — отметил Гагин.
Заместитель главного врача Волновахской больницы Юрий Юриченко поблагодарил всех, кто способствовал приобретению автомобиля, подчеркивая важность обеспечения безопасности медицинского персонала и пациентов.

«В условиях нехватки кадров защита медиков — приоритет, поэтому бронированная «скорая» нам крайне необходима», — добавил он.

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В Махачкале, заключившим контракт в зоне СВО, будут больше платить
Власти Махачкалы увеличили выплаты для участников СВО
28 октября 2024, 22:27

Фото: iStock/ Aleksandr Golubev

Муниципальная выплата в Махачкале для людей, заключивших контракт на прохождение военной службы в зоне СВО, будет увеличена до 300 тысяч рублей, сообщает мэр города Юсуп Умавов.
«С 1 ноября муниципалитет будет выдавать 300 тысяч рублей всем гражданам, заключившим контракт с Минобороны Российской Федерации. Кроме того, все подписавшие контракт будут обеспечены всем необходимым обмундированием для прохождения службы в зоне СВО», — сказал Умавов в своем Телеграм-канале.

Ранее выплата для людей, которые подписывали контракт для прохождения военной службы в зоне специальной военной операции, составляла 100 тысяч рублей, сообщает РИА Новости пресс-служба администрации Махачкалы.

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#сво
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ВСУ выпустили украинско-корейские разговорники перед появлением бойцов из КНДР
NYT: ВСУ создали украинско-корейские разговорники, чтобы брать в плен бойцов КНДР
28 октября 2024, 21:49

Фото: iStock/Omer Serkan Bakir

Военнослужащих ВСУ предупредили, что бойцы из Северной Кореи в ближайшее время вступят в боевые действия в зоне СВО. Об этом пишет американская газета The New York Times.
Один из собеседников издания, принимающий участие в боевых действиях в Курской области, рассказал, что командиры предупредили его о скором появлении военных из КНДР.

Также ВСУ выпустили специальный украинско-корейский разговорник для того, чтобы украинские военные могли обращаться к северокорейским солдатам с требованием сдаться в плен.

Напомним, что южнокорейская разведка ранее сообщила, что группа северокорейских военных численностью 12 тысяч отправилась на российский Дальний Восток с целью прохождения обучения с последующей переброской в Курскую область. Власти России опровергают эти сообщения.

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#военные
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#сво
#курская область
#плен
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В МИД РФ раскрыли, граждане каких государств ликвидированы ФСБ в Брянской области
Захарова: наемники из США, Польши и Канады были ликвидированы в Брянской области
28 октября 2024, 21:17

Фото: iStock/Aleksey Konovalov

Граждане США, Польши и Канады были в числе иностранных диверсантов, ликвидированных за попытку прорваться через российскую границу в Брянской области. На это указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с РИА Новости.
При этом дипломат подчеркнула, что это предварительные сведения, которые ещё будут дополняться по мере проведения расследования.

Напомним, что в понедельник диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) из иностранных наёмников предприняла попытку прорваться через границу России и вторгнуться на территорию Брянской области. Четверо боевиков были ликвидированы сотрудниками ФСБ. Остальные члены группы поражены ракетно-артиллерийским ударом.

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Иностранные диверсанты пытались прорваться в Брянскую область
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#брянская область
#мария захарова
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Правительство Украины приняло закон об ужесточении воинского учёта
28 октября 2024, 21:09

Фото: iStock/alzay

Правительство Украины приняло закон об ужесточении воинского учёта, который позволит различным ведомствам предоставлять сведения о подлежащих мобилизации гражданах военкоматам. Об этом в своём Telegram-канале написал глава Минобороны страны Рустам Умеров.
По его словам, это важные изменения, которые направлены на усиление воинского учёта и отслеживания нарушения законодательства страны. Нововведения помогут правоохранителям оперативно и эффективно получать сведения о нарушителях и доставлять их в ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине) или в иные соответствующие органы.

Из принятого закона следует, что разглашать информацию о призывниках разрешено сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ), полиции и разведки.

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#украина
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#учёт
#всу
#мобилизация
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Жителям Польши предложили «примерить» на себя образы умерших бойцов ВСУ
«Страна.ua»: В Варшаве появились стенды с фото бойцов ВСУ и отверстиями для лиц
28 октября 2024, 20:57

Фото: iStock/ delray77

В столице Польше установили стенды с отверстиями для лиц, предназначенные для фото.
Под фото указаны даты рождения и смерти — как на настоящем надгробии. Инициатива не понравилась полякам и украинцам. Одна бывших военнослужащих ВСУ увидела своё изображение и раскритиковала авторов идеи, подмечая, что они пытаются похоронить её заживо, сообщает «Страна.ua».

Предполагалось, что военные украинской армии, в честь которых установили стенды, погибли на фронте. Однако организаторы ошиблись. После разразившегося скандала организаторы убрали ошибочные части инсталляции.

Ранее сообщалось, что лидер партии «Конфедерация» в Радоме в Польше Мариуш Кшеминьский раскритиковал планы украинских властей на установку памятника Роману Шухевичу во Львове.

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