Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

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За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены семь украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Курской областями и Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным МО России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.
Два вражеских беспилотных летательных аппарата были уничтожены над территорией Белгородской области, два над территорией Курской области, два над территорией Брянской области. Помимо этого, один БПЛА был уничтожен над акваторией Черного моря.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Вражеский коптер атаковал машину под Курском, есть погибшие. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Два вражеских беспилотных летательных аппарата были уничтожены над территорией Белгородской области, два над территорией Курской области, два над территорией Брянской области. Помимо этого, один БПЛА был уничтожен над акваторией Черного моря.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Вражеский коптер атаковал машину под Курском, есть погибшие. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова