Мирошник: В Авдеевке, предварительно, находились тайные тюрьмы и пыточные

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В Авдеевке могли находиться тайные тюрьмы и пыточные, об этом сообщил посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в интервью для «РИА Новости».
«Мы знаем, что там были тайные пыточные — места, куда притаскивали людей по политически мотивированным статьям или подозрениям. Для того чтобы их точно установить и получить документальное подтверждение, необходимо сейчас вести работу с людьми, которые выходят из Авдеевки», — рассказал Мирошник.
Он также уточнил, что информация о тайных захоронениях и пыточных камерах будет расследована.
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