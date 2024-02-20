«Несвоевременный приказ»: В ВСУ назвали причину трагедии в Авдеевке

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Украинские войска попали в плен в Авдеевке из-за несвоевременного приказа командования, об этом заявил бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов на своём YouTube-канале.
«К сожалению, все это не было спланировано так, чтобы пробить коридор. Вовремя приказ на отход гарнизон «Зенита» не получил. И это основная причина этой трагедии. И не только этой, к сожалению», — объяснил Бутусов.
По словам эксперта, командование Вооружённых сил Украины надеялось, что в Авдеевку введут резервы, которые смогут пробить коридор для отхода. Однако, реализовать этот план не удалось и украинцы попали в плен.
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