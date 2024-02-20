«Несвоевременный приказ»: В ВСУ назвали причину трагедии в Авдеевке

Украина не может бороться с управляемыми авиабомбами России, из-за которых украинские войска теряют много бойцов в последнее время. По мнению генералов ВСУ, единственным выходом из этой ситуации является сокращение российских самолетов в небе, в частности, фронтовых бомбардировщиков Су-34. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, пишет «Военное обозрение».