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«Несвоевременный приказ»: В ВСУ назвали причину трагедии в Авдеевке

Бутусов: ВСУ попали в плен в Авдеевке из-за несвоевременного приказа
20 февраля 2024, 14:57
Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Украинские войска попали в плен в Авдеевке из-за несвоевременного приказа командования, об этом заявил бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов на своём YouTube-канале.
«К сожалению, все это не было спланировано так, чтобы пробить коридор. Вовремя приказ на отход гарнизон «Зенита» не получил. И это основная причина этой трагедии. И не только этой, к сожалению», — объяснил Бутусов.

По словам эксперта, командование Вооружённых сил Украины надеялось, что в Авдеевку введут резервы, которые смогут пробить коридор для отхода. Однако, реализовать этот план не удалось и украинцы попали в плен.


Напомним, Авдеевка была освобождена российскими войска в ночь на 17 февраля 2024 года.

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#вс рф
#всу
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«Убедиться воочию»: Генсека ООН призвали приехать в Авдеевку и посмотреть на зверства ВСУ
Шеремет призвал Гуттереша приехать в Авдеевку и убедиться в зверствах ВСУ
20 февраля 2024, 15:16

Фото: iStock/innovatedcaptures

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш может приехать в Авдеевку и лично убедиться в зверствах, которые устраивали ВСУ, с таким предложением выступил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в интервью для «РИА Новости».
Ранее посол Родион Мирошник сообщил, что в Авдеевке, по предварительной информации, находились тюрьмы, пыточные и захоронения. В камерах держали неугодных режиму Зеленского жителей Украины. В настоящий момент следователи устанавливают достоверность этой информации.

«Антониу Гуттерешу следовало бы приехать в Россию и побывать в Авдеевке, как говорится из первоисточника, тактильно и воочию убедиться в зверствах украинских нацистов», — призвал Шеремет.

По пути депутат предложил Гуттеришу заглянуть в Белгород, разрушенный под обстрелами Вооружённых сил Украины.

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#оон
#сво
#вс рф
#всу
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Зеленский пожаловался на тяжелую ситуацию на одном из направлений СВО
Зеленский заявил о тяжелой обстановке на Харьковском направлении
20 февраля 2024, 15:10

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на тяжелую обстановку для Вооруженных сил Украины на Харьковском направлении.
«Ситуация на линии фронта крайне сложная на нескольких участках, особенно там, где российские войска сосредоточили большую часть своих резервов», — заявил украинский лидер в вечернем обращении в соцсети Х.

При этом подписчики Зеленского раскритиковали его выступление, а также обозвали «попрошайкой» и «убийцей поколений». Некоторые призвали украинского президента поскорее вернуться за стол мирных переговоров с Россией.

Ранее Зеленский назвал конфликт на Украине несправедливым «с точки зрения превосходства». По его словам, живой человек вынужден сражаться против дальнобойных боевых систем, что «противоречит идеологии войны».

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#соцсети
#лидер
#конфликт
#человек
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Авдеевка обнажила большие проблемы в ВСУ
Бидевка: элитные войска ВСУ отказались выполнять приказы командования в Авдеевке
20 февраля 2024, 14:49

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Битва за Авдеевку обнажила проблему в ВСУ - невыполнение бойцами элитных подразделений приказов украинского командования. Об этом заявил депутат, бывший председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка.
«Сражение за Авдеевку обнажило в украинской армии проблему, которая не наблюдалась даже в жестоких боях за Артёмовск - не выполнение приказов элитными подразделениями», - написал Бидевка в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что бойцы 3-й бригада ВСУ подразделения «Азов»* отказались отправляться в «мясорубку». При этом другие части украинской армии начали предпринимать попытки бегства из Авдеевки еще до соответствующего приказа главкома ВСУ Александра Сырского.

По словам депутата, умолчать об этом не получится, так как история сейчас бурно обсуждается на украинских интернет-ресурсах, что может привести к кризису централизованного управления ВСУ.

Напомним, 17 февраля Сырский объявил о решении вывода подразделений ВСУ из Авдеевки и переходе к обороне. К тому моменту ​украинские бойцы уже несколько дней пытались покинуть занимаемые позиции в ​городе

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* «Азов» – запрещенная в России террористическая организация
#история
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#telegram
#всу
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ВС РФ уничтожили более 400 военных ВСУ под Авдеевкой
Минобороны: ВСУ потеряли до 425 солдат на Авдеевском направлении
20 февраля 2024, 14:43

Фото: istock / undefined undefined

Украинская армия на Авдеевском направлении за сутки потеряла 4 боевые бронированные машины, 5 автомобилей, один танк и 425 военных. Об этом 20 февраля информирует Министерство обороны РФ .

«На авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» продолжили занятие более выгодных рубежей и позиций, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 24-й и 53-й механизированных бригад ВСУ», — сообщает оборонное ведомство.
Помимо этого, потери ВСУ на Донецком направлении составили более 395 бойцов, 3 танка, включая немецкий «Леопард», 3 американских бронетранспортера, 4 боевые бронированные машины и 9 автомобилей.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
#всу
#танк
#военные
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Дорога на Авдеевку завалена трупами украинцев - гласит заголовок CNN
CNN: Дорога на Авдеевку усеяна трупами военных ВСУ
20 февраля 2024, 14:26

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Дорога на Авдеевку усеяна телами украинских военных. Об этом пишет CNN, ссылаясь на одного из бойцов ВСУ Виктора Беляка, который рассказал, как его 110-я ОМБр пыталась отойти с укрепрайона «Зенит», неся огромные потери.
«Попавшие в ловушку и брошенные умирать, раненые украинские солдаты в Авдеевке обменивались отчаянными посланиями после падения города. Командиры приказали оставить раненых и сжечь все», - говорится в статье.

Еще 16 февраля Беляк писал, что из практически полностью окруженного укрепрайона «Зенит» бойцов ВСУ никто не выводил. Они вынуждены были самостоятельно выбираться и понесли огромные потери. Первая попытка выбраться обернулась провалом. Из десяти человек обратно вернулись только двое и те уже были ранены. Тогда командование пообещало прислать за ними эвакуационную технику. Однако этого так и не произошло. Тогда часть солдат все-таки смогли покинуть позиции

С серьёзными потерями, части украинских солдат все-таки удалось самим выйти из окружения.

«Группы отправлялись одна за другой — видимость нулевая. Это было тупо выживание. Вражеская артиллерия. Дорога в Авдеевку усеяна нашими труппами», - описывает отход из «Зенита» Беляк.

При этом он добавил, что раненых приказали оставить на месте. Там осталось примерно шесть человек, которые в отчаянье просили о помощи. Таким образом, Беляк делает вывод, что у украинского командования не было намерения проводить грамотную эвакуацию, а удержиат оборону Авдеевки любой ценой.

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#дорога
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#всу
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Спикер ВСУ назвал единственный способ противостоять российским управляемым бомбам
Спикер ВС ВСУ Игнат: бороться с бомбами РФ можно только уничтожая их самолеты
20 февраля 2024, 13:34

Фото: istock / Kamila Kozioł

Украина не может бороться с управляемыми авиабомбами России, из-за которых украинские войска теряют много бойцов в последнее время. По мнению генералов ВСУ, единственным выходом из этой ситуации является сокращение российских самолетов в небе, в частности, фронтовых бомбардировщиков Су-34. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, пишет «Военное обозрение».

«Единственное правильное решение для противостояния КАБам — это уничтожать летательные аппараты противника. Воздушные силы имеют инструменты, которые помогают доставать врага на больших расстояниях. Однако их надо значительно больше», — заявил Игнат.
Спикер отмечает, что ВСУ в этом вопросе могут помочь западные партнеры. Киеву также необходимы истребили США, способные снизить количество российских носителей управляемых авиабомб.

В последнее время ВКС РФ стали активнее применять авиабомбы для атак на ВСУ. Игнат отметил, что на некоторых боевых участках на головы бойцам ВСУ падает до 40-50 бомб.

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#сша
#украина
#вкс
#всу
#рф
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«Стараются нажиться»: Рогов заявил, что украинские власти разграбили Запорожье
Рогов: киевские власти перед бегством разграбили город Запорожье
20 февраля 2024, 13:07

Фото: РИА Новости / Владимир Трефилов

Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с РИА Новости заявил, что временно подконтрольный Киеву город Запорожье разграблен.

«Город, к сожалению, разграблен. Гауляйтеры Зеленского — представители оккупационной власти — стараются нажиться по максимуму, осознавая, что придется бежать из города, когда его будет освобождать от власти нацистов наша армия», — отметил Рогов.
Он утверждает, что сейчас в городе между ставленниками киевского правительства идет борьба за сферы влияния и каждый пытается как можно больше «урвать напоследок».

Запорожская область стала частью РФ после референдума в сентябре 2022 года. Под контролем России находится 70% региона, включая временный административный центр — город Мелитополь.

Ранее сообщалось, что Донбасс и Новороссия получат полмиллиарда рублей на развитие туризма. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#город
#запорожская область
#владимир рогов
#рф
#запорожье
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Швеция отправила Украине самый крупный пакет военной помощи
Швеция отправила крупнейший транш оружия для ВСУ
20 февраля 2024, 12:26

Фото: iStock/alzay

Швеция отправила пятнадцатый по счёту пакет военной помощи Украине на 680 миллионов долларов. Об этом заявили в министерстве обороны Королевства.
На пресс-конференции министр обороны Пол Юнсон объявил, что Швеция предоставит Украине военную помощь на сумму 7,1 миллиарда шведских крон (около 680 миллионов долларов). Это беспрецедентная сумма, которая значительно превышает предыдущие пакеты помощи от Швеции.

Новый транш включает в себя широкий спектр передового военного оборудования, в том числе:10 десантно-штурмовых катеров Sridsbt 90 (CB90), 20 десантных катеров G-класса, мины и торпеды, артиллерийские боеприпасы, ПЗРК Robotsystem 70, противотанковые управляемые ракеты, противотанковые гранатометы Carl Gustaf, гранаты и другое военное снаряжение

Этот пакет также включает в себя средства для обучения украинских военных и приобретения бронетехники, заявил министр обороны. Вместе с этим последним вложением общая стоимость военной помощи Швеции Украине достигла 2,9 миллиарда долларов.

Россия осудила поставки оружия Украине странами НАТО, включая Швецию, и предупредила, что такие грузы могут стать законными целями для российских военных.

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#оружие
#боеприпасы
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Мирошник: В Авдеевке, предварительно, находились тайные тюрьмы и пыточные
20 февраля 2024, 12:13

Фото: iStock/chaiyapruek2520

В Авдеевке могли находиться тайные тюрьмы и пыточные, об этом сообщил посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в интервью для «РИА Новости».
«Мы знаем, что там были тайные пыточные — места, куда притаскивали людей по политически мотивированным статьям или подозрениям. Для того чтобы их точно установить и получить документальное подтверждение, необходимо сейчас вести работу с людьми, которые выходят из Авдеевки», — рассказал Мирошник.

Он также уточнил, что информация о тайных захоронениях и пыточных камерах будет расследована.

Напомним, силами российской армии Авдеевка была освобождена в ночь на 17 февраля. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отдал приказ об отходе украинских войск в этот же день, однако, по заявлению Минобороны РФ, ВСУ начали бежать из Авдеевки за сутки до выхода приказа Сырского.

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