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Welt: единственным выходом для Зеленского в новом году остались переговоры с РФ

Фото: iStock/3dmitry

Фото: iStock/3dmitry

Единственным выходом для Владимира Зеленского остались переговоры о мире с Россией. Об этом пишут в немецкой газете Welt.


«Для президента Зеленского переговоры остаются единственным сценарием», — говорится в сообщении.

В газете указывают на то, что избранный президент США Дональд Трамп намерен положить конец конфликту на Украине в 2025 году. Также в стране наблюдается ослабление военного положения. В частности падает моральных дух военных, а количество дезертирств вырастает. В совокупности для Зеленского остается только переход к мирным переговорам с РФ.

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На Украине хакеры взломали телеэфир и предупредили об ударе «Орешником»
30 декабря 2024, 23:21

Фото: iStock/welcomia

На Украине хакеры взломали телеэфир и предупредили об ударе «Орешником». Об этом пишет издание «Военкоры Русской весны».
«Угроза ударов «Орешником» в ближайшие часы» — хакеры взломали украинское ТВ и транслируют пугающее предупреждение» — говорится в сообщении telegram-канала.

В публикации указывается, что сетка эфира прервалась на телеканале «1 1». Вместо программ зрители увидели картинку с предупреждением.

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Многодетный житель Челябинской области вернется домой из плена — омбудсмен
30 декабря 2024, 22:26

Фото: istockphoto/zim286

Многодетный отец, оказавшийся в числе 150 освобожденных российских военнослужащих, вернется домой в Челябинскую область, проинформировала региональный омбудсмен Юлия Сударенко.
«В результате обмена 150 российских военнослужащих вернулись на родную землю! На данный момент нам точно известно, что среди ребят есть наш земляк — многодетный отец из Пласта. Вместе с родственниками мы всегда очень ждем этого события, верим в лучшее и благодарны всем, кто занимается этой большой работой!» — гласит ее пост в Telegram.
Кроме того, омбудсмен поблагодарила уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову, лично участвовавшую в процессе обмена. Перед этим российское Минобороны опубликовало ряд видеороликов с военнослужащими. Бойцы поздравили соотечественников с наступающими праздниками, поговорили с родными и выразили благодарность всем причастным к их освобождению из украинского плена.

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#украина
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#вс рф
#челябинск
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В Британии ответили, чем является Зеленский для Украины
RS: Владимир Зеленский — часть проблемы Украины, а не ее решение
30 декабря 2024, 21:48

Фото: istockphoto/reflection_art

Владимир Зеленский — часть проблемы Украины, а не ее решение, пишет в своем материале для издания Responsible Statescraft экс-посол Соединенного Королевства в Москве Ян Прауд.
«…Зеленский может быть частью проблемы, а не решения в украинском урегулировании. <…> Регулярные заявления Зеленского о том, что он поставит свою страну в более сильную позицию для переговоров, выглядят все более эгоистичными», — гласит публикация.
Аналитик добавил, что как только закончится конфликт на Украине, вместе с ним завершится и карьера Владимира Зеленского.

«…Он политик, а не полубог», — резюмировал Прауд.

Полномочия Владимира Зеленского истекли в мае этого года, но он узурпировал власть в стране, запретив переговоры с Россией и введя военное положение.

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#владимир зеленский
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«Скоро буду дома»: МО РФ показало кадры разговора освобожденных бойцов с семьями
Вернувшиеся из украинского плена бойцы ВС РФ позвонили семьям
30 декабря 2024, 21:32

Фото: istockphoto/reflection_art

Вернувшиеся из украинского плена бойцы ВС РФ поговорили со своими семьями, доложили в Минобороны РФ, показав соответствующие кадры.
«Скоро буду дома», — сказал один военный.

«Скоро домой!» — произнес другой.
Еще один военнослужащий поблагодарил российское оборонное ведомство за то, что оно помнит о своих бойцах. Солдат особо подчеркнул, что рад попасть домой в новогодние праздники.

Кроме того, один защитник с улыбающимся лицом и буквально искрящимися от счастья глазами спрашивал домочадцев, как поживают дети и мама.

Перед этим Минобороны РФ показало кадры, где российские военнослужащие поздравили соотечественников с приближающимися новогодними праздниками.

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#вс рф
#минобороны рф
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МИД отреагировал на удар БПЛА ВСУ по больнице в Херсонской области
Захарова назвала удар БПЛА ВСУ по больнице в Алешках терактом
30 декабря 2024, 21:16

Фото: istockphoto/imetlion

Удар украинского беспилотника по больнице в Алешках под Херсоном является терактом и циничным преступлением киевского режима, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
«Решительно осуждаем это очередное циничное и кровавое преступление, которым киевский режим вновь показал свою бесчеловечную нацистскую сущность», — добавила дипломат.
Захарова заключила, что все виновники данного преступления будут привлечены к ответственности по закону.

Об ударе по больнице со стороны боевиков ВСУ сообщил губернатор Херсонщины Владимир Сальдо несколько часов назад. Чиновник подчеркнул, что это не первое покушение на главврача медучреждения, а также выразил соболезнования родственникам погибшего заместителя главврача Василия Борисова.

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Хинштейн: боевики ВСУ снова ударили по Льгову в Курской области
30 декабря 2024, 20:58

Александр Хинштейн (Фото: kremlin.ru)

Боевики ВСУ вновь ударили по Льгову курского направления, проинформировал в своем Telegram-канале врио главы региона Александр Хинштейн.
«Украинский нацистский режим в очередной раз нанес удар по мирному городу Льгову», — сказано в публикации.
Хинштейн добавил, что данных о значительных разрушениях и пострадавших на данный момент нет. По словам чиновника, на месте сейчас работают коммунальщики, а также аварийные службы.

Украинские боевики вторглись в Курскую область в начале августа 2024 года. Бои на территории российского региона продолжаются до сих пор.

Перед этим стало известно, что боевики ударили беспилотником по больнице в Херсонской области.

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#всу
#курская область
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#александр хинштейн
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Cтали известны детали гибели бывшего футболиста сборной России Бугаева на СВО
Бывший футболист российской сборной Бугаев погиб на СВО от ранения в голову
30 декабря 2024, 20:09

Фото: istockphoto/Rost-9D

Погибший в зоне СВО бывший футболист российской сборной Алексей Бугаев перед смертью лишился руки и получил осколочное ранение в голову, передает Telegram-канал Baza.
В последний раз Бугаев выходил на связь с отцом в конце ноября, чтобы поздравить родственника с днем рождения.

Бугаев получил срок по делу о наркотиках. Звезду отечественного футбола приговорили к 9,5 года колонии общего режима. Контракт с МО РФ спортсмен подписал, будучи в СИЗО.

Накануне о гибели Бугаева проинформировал футбольный агент Антон Смирнов. Он написал, что мужчина играл за «Торпедо», «Локомотив», «Томь», «Химки» и «Краснодар».

«…Алексей являлся воспитанником ФШМ. Вечная память», — писал Смирнов.

Ранее были опубликованы кадры с вернувшимися из плена бойцами ВС РФ.

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МО РФ показало кадры с вернувшимися из плена российскими бойцами
30 декабря 2024, 19:07

Фото: istockphoto/Rost-9D

Российские военнослужащие вернулись из плена, доложили в Минобороны РФ, опубликовав соответствующий ролик в своем Telegram-канале. На кадрах видны счастливые лица бойцов, которые поздравляют соотечественников с наступающим Новым годом.
Перед этим в российском оборонном ведомстве проинформировали о возвращении 150 российских военных с подконтрольной киевскому режиму территории.

Бойцам ВС РФ обеспечат лечение и реабилитацию. Отмечено, что посредниками при обмене выступили Арабские Эмираты.

Ранее сообщалось, что российская армия освободила от боевиков ВСУ населенный пункт Новооленовка Донецкой народной республики.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года.

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Зеленский ликвидировал медкомиссии на Украине своим указом
30 декабря 2024, 19:05

Фото: istockphoto/Serhej Calka

Закон о ликвидации медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) с 1 января 2025 года на Украине подписал Владимир Зеленский. Теперь в крупных больницах спецкомиссии будут оценивать состояние здоровья человека, а также его возможности. Об этом информируют обозреватели украинского издания «Зеркало недели».
По предположениям, в комиссиях будут осуществлять свою работу свыше 4,3 тысячи медиков.

При этом МСЭК для детей останется, а те, кто получил инвалидность ранее, сохранят свой статус.

Члены новых комиссий будут пользоваться некой Международной классификацией функционирования, ограничений здоровья и жизнедеятельности.

Врачи будут выборочно получать пациента, но никто не будет знать, кто конкретно будет заниматься им. Таким образом власти хотят исключить коррупцию, заключили авторы.

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