Welt: единственным выходом для Зеленского в новом году остались переговоры с РФ

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Единственным выходом для Владимира Зеленского остались переговоры о мире с Россией. Об этом пишут в немецкой газете Welt.
«Для президента Зеленского переговоры остаются единственным сценарием», — говорится в сообщении.
В газете указывают на то, что избранный президент США Дональд Трамп намерен положить конец конфликту на Украине в 2025 году. Также в стране наблюдается ослабление военного положения. В частности падает моральных дух военных, а количество дезертирств вырастает. В совокупности для Зеленского остается только переход к мирным переговорам с РФ.
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Иван Мусатов