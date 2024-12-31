Журналист Гордон: встреча Путина и Трампа о мире на Украине сорвалась

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Журналист Дмитрий Гордон* заявил, что 30 декабря встреча главы РФ Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа об окончании горячей фазы конфликта на Украине сорвалась. Этим поделились в «Страна.ua».