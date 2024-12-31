Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Журналист Гордон: встреча Путина и Трампа о мире на Украине сорвалась

Журналист Гордон: встреча Путина и Трампа о мире на Украине сорвалась

Фото: iStock/Ruma Aktar

Фото: iStock/Ruma Aktar

Журналист Дмитрий Гордон* заявил, что 30 декабря встреча главы РФ Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа об окончании горячей фазы конфликта на Украине сорвалась. Этим поделились в «Страна.ua».
«Журналист Дмитрий Гордон* озвучил свою сенсацию, которая была назначена на сегодня, но не состоялась. По его словам, сегодня должны были встретиться Трамп и Путин, чтобы завершить войну, но встреча сорвалась» — пишут в telegram-канале.

Ранее журналист заявлял, что в понедельник 30 декабря должна пройти встреча Путина и Трампа, в которой бы обсуждалось завершение конфликта на Украине. По данным Гордона*, переговоры не состоялись. Также он предположил, что теперь стоит ждать усугубления положения на украинских фронтах.



По словам журналиста, встреча должна была стать окончательным этапом после недельных переговоров между РФ и США. Планы изменились, так как Владимир Путин «окончательно отверг мирный план Трампа».

Читайте также:

Welt: единственным выходом для Зеленского в новом году остались переговоры с РФ

На Украине хакеры взломали телеэфир и предупредили об ударе «Орешником»

В Британии ответили, чем является Зеленский для Украины

Дмитрий Гордон* включен в России в реестр физлиц-иноагентов и реестр террористов и экстремистов).

#сша
#журналист
#владимир путин
#план
#встреча
#зеленский
#трамп
#переговоры
#украина
Губернатор Гусев: в Воронежской области опасность атаки БПЛА
31 декабря 2024, 02:02

Фото: iStock/yucelyilmaz

Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил об опасности атаки БПЛА. Об этом он написал в своем telegram-канале.
«Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — говорится в сообщении.

Опасность распространяется на всю территорию региона. Сообщение об угрозе появилось в 01:02. Гусев призвал жителей сохранят спокойствие и следить за новостями от регионального правительства и службы МЧС.

Читайте также:

Развожаев: ВС РФ подавили атаку надводных беспилотников ВСУ уничтожили БЭК

Хинштейн: боевики ВСУ снова ударили по Льгову в Курской области

Журналист Гордон: встреча Путина и Трампа о мире на Украине сорвалась
#бпла
#опасность
#всу
#вс рф
#воронежская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Развожаев: ВС РФ подавили атаку надводных беспилотников ВСУ уничтожили БЭК
31 декабря 2024, 01:51

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Вооруженные силы России подавили атаку надводных беспилотников ВСУ уничтожили один безэкипажный катер. Этим поделился губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«Громкие звуки, которые сейчас было слышно в городе, - это наши военные отразили попытку атаки надводных беспилотников. По предварительной информации, уничтожен один БЭК» — написал глава региона в своем telegram-канале.

Сообщение об успешном отражении атаки появилось в 01:31. ВСУ попытались нанести удар по региону в ночь на 31 декабря.

Читайте также:

Хинштейн: боевики ВСУ снова ударили по Льгову в Курской области

Журналист Гордон: встреча Путина и Трампа о мире на Украине сорвалась

Welt: единственным выходом для Зеленского в новом году остались переговоры с РФ
#военные
#telegram
#всу
#удар
#рф
#севастополь
#крым
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Хинштейн поспорил с жителем Суджи о низких выплатах компенсаций за имущество
31 декабря 2024, 01:39

Фото: iStock/blinow61

Губернатор Курской области Александр Хинштейн поспорил с одним из жителей Суджи по поводу низких выплат компенсаций за имущество. Соответствующее видео опубликовано в соцсети «ВКонтакте».
«Мужчина пожаловался, что суджане до вторжения ВСУ ничего не просили, а теперь помощи не хватает. Губернатор напомнил о продолжающейся военной операции, необходимости восстановление региона и людях в более трудной ситуации», — передают разговор в РБК.

Житель Суджи по имени Валерий объяснил, что выданные жилищные сертификаты не покроют расходы на новое жилье из-за требуемого ремонта. Дело в том, что сертификаты покрывают только стоимость жилища без отделки. Для этого Валерий попросил у Хинштейна дополнительную выплату до 1 миллиона рублей.

В ответ на просьбу губернатор напомнил о продолжении специальной военной операции и необходимости восстанавливать регион после вторжения ВСУ. При этом Хинштейн отметил, жители Суджи не забыты и выданные им сертификаты покроют стоимость утраченного жилья. После было предложено создать фонд для поддержки нуждающихся.

Читайте также:

Журналист Гордон: встреча Путина и Трампа о мире на Украине сорвалась

Welt: единственным выходом для Зеленского в новом году остались переговоры с РФ

На Украине хакеры взломали телеэфир и предупредили об ударе «Орешником»
#губернатор
#жильё
#жители
#расходы
#регион
#фонд
#курская область
#александр хинштейн
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Welt: единственным выходом для Зеленского в новом году остались переговоры с РФ
31 декабря 2024, 00:43

Фото: iStock/3dmitry

Единственным выходом для Владимира Зеленского остались переговоры о мире с Россией. Об этом пишут в немецкой газете Welt.
«Для президента Зеленского переговоры остаются единственным сценарием», — говорится в сообщении.

В газете указывают на то, что избранный президент США Дональд Трамп намерен положить конец конфликту на Украине в 2025 году. Также в стране наблюдается ослабление военного положения. В частности падает моральных дух военных, а количество дезертирств вырастает. В совокупности для Зеленского остается только переход к мирным переговорам с РФ.

Читайте также:

На Украине хакеры взломали телеэфир и предупредили об ударе «Орешником»

В Британии ответили, чем является Зеленский для Украины

«Скоро буду дома»: МО РФ показало кадры разговора освобожденных бойцов с семьями
#дональд трамп
#зеленский
#рф
#переговоры
#владимир путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине хакеры взломали телеэфир и предупредили об ударе «Орешником»
30 декабря 2024, 23:21

Фото: iStock/welcomia

На Украине хакеры взломали телеэфир и предупредили об ударе «Орешником». Об этом пишет издание «Военкоры Русской весны».
«Угроза ударов «Орешником» в ближайшие часы» — хакеры взломали украинское ТВ и транслируют пугающее предупреждение» — говорится в сообщении telegram-канала.

В публикации указывается, что сетка эфира прервалась на телеканале «1 1». Вместо программ зрители увидели картинку с предупреждением.

Читайте также:

​​​​​Многодетный житель Челябинской области вернется домой из плена — омбудсмен

В Британии ответили, чем является Зеленский для Украины

Хинштейн: боевики ВСУ снова ударили по Льгову в Курской области
#предупреждение
#часы
#зрители
#хакеры
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Многодетный житель Челябинской области вернется домой из плена — омбудсмен
30 декабря 2024, 22:26

Фото: istockphoto/zim286

Многодетный отец, оказавшийся в числе 150 освобожденных российских военнослужащих, вернется домой в Челябинскую область, проинформировала региональный омбудсмен Юлия Сударенко.
«В результате обмена 150 российских военнослужащих вернулись на родную землю! На данный момент нам точно известно, что среди ребят есть наш земляк — многодетный отец из Пласта. Вместе с родственниками мы всегда очень ждем этого события, верим в лучшее и благодарны всем, кто занимается этой большой работой!» — гласит ее пост в Telegram.
Кроме того, омбудсмен поблагодарила уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову, лично участвовавшую в процессе обмена. Перед этим российское Минобороны опубликовало ряд видеороликов с военнослужащими. Бойцы поздравили соотечественников с наступающими праздниками, поговорили с родными и выразили благодарность всем причастным к их освобождению из украинского плена.

Читайте также:

Минобороны РФ сообщило о возвращении 150 военных из украинского плена

Минобороны: бойцы ВС РФ освободили Новооленовку в ДНР

Минобороны рассказало об успехах ВС РФ в Курской области
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#всу
#вс рф
#челябинск
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Британии ответили, чем является Зеленский для Украины
RS: Владимир Зеленский — часть проблемы Украины, а не ее решение
30 декабря 2024, 21:48

Фото: istockphoto/reflection_art

Владимир Зеленский — часть проблемы Украины, а не ее решение, пишет в своем материале для издания Responsible Statescraft экс-посол Соединенного Королевства в Москве Ян Прауд.
«…Зеленский может быть частью проблемы, а не решения в украинском урегулировании. <…> Регулярные заявления Зеленского о том, что он поставит свою страну в более сильную позицию для переговоров, выглядят все более эгоистичными», — гласит публикация.
Аналитик добавил, что как только закончится конфликт на Украине, вместе с ним завершится и карьера Владимира Зеленского.

«…Он политик, а не полубог», — резюмировал Прауд.

Полномочия Владимира Зеленского истекли в мае этого года, но он узурпировал власть в стране, запретив переговоры с Россией и введя военное положение.

Читайте также:

«Скоро буду дома»: МО РФ показало кадры разговора освобожденных бойцов с семьями

МИД отреагировал на удар БПЛА ВСУ по больнице в Херсонской области

Хинштейн: боевики ВСУ снова ударили по Льгову в Курской области
#мир
#украина
#война
#сво
#владимир зеленский
#конфликт
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Скоро буду дома»: МО РФ показало кадры разговора освобожденных бойцов с семьями
Вернувшиеся из украинского плена бойцы ВС РФ позвонили семьям
30 декабря 2024, 21:32

Фото: istockphoto/reflection_art

Вернувшиеся из украинского плена бойцы ВС РФ поговорили со своими семьями, доложили в Минобороны РФ, показав соответствующие кадры.
«Скоро буду дома», — сказал один военный.

«Скоро домой!» — произнес другой.
Еще один военнослужащий поблагодарил российское оборонное ведомство за то, что оно помнит о своих бойцах. Солдат особо подчеркнул, что рад попасть домой в новогодние праздники.

Кроме того, один защитник с улыбающимся лицом и буквально искрящимися от счастья глазами спрашивал домочадцев, как поживают дети и мама.

Перед этим Минобороны РФ показало кадры, где российские военнослужащие поздравили соотечественников с приближающимися новогодними праздниками.

Читайте также:

МИД отреагировал на удар БПЛА ВСУ по больнице в Херсонской области

Хинштейн: боевики ВСУ снова ударили по Льгову в Курской области

Cтали известны детали гибели бывшего футболиста сборной России Бугаева на СВО
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#вс рф
#минобороны рф
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МИД отреагировал на удар БПЛА ВСУ по больнице в Херсонской области
Захарова назвала удар БПЛА ВСУ по больнице в Алешках терактом
30 декабря 2024, 21:16

Фото: istockphoto/imetlion

Удар украинского беспилотника по больнице в Алешках под Херсоном является терактом и циничным преступлением киевского режима, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
«Решительно осуждаем это очередное циничное и кровавое преступление, которым киевский режим вновь показал свою бесчеловечную нацистскую сущность», — добавила дипломат.
Захарова заключила, что все виновники данного преступления будут привлечены к ответственности по закону.

Об ударе по больнице со стороны боевиков ВСУ сообщил губернатор Херсонщины Владимир Сальдо несколько часов назад. Чиновник подчеркнул, что это не первое покушение на главврача медучреждения, а также выразил соболезнования родственникам погибшего заместителя главврача Василия Борисова.

Читайте также:

Хинштейн: боевики ВСУ снова ударили по Льгову в Курской области

Украине спрогнозировали страшную судьбу в конфликте

Гладков почтил память жертв обстрела центра Белгорода в 2023 году
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#бпла
#больница
#херсонская область
#мария захарова
#мид рф
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате