Журналист Гордон: встреча Путина и Трампа о мире на Украине сорвалась

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Журналист Дмитрий Гордон* заявил, что 30 декабря встреча главы РФ Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа об окончании горячей фазы конфликта на Украине сорвалась. Этим поделились в «Страна.ua».
«Журналист Дмитрий Гордон* озвучил свою сенсацию, которая была назначена на сегодня, но не состоялась. По его словам, сегодня должны были встретиться Трамп и Путин, чтобы завершить войну, но встреча сорвалась» — пишут в telegram-канале.
Ранее журналист заявлял, что в понедельник 30 декабря должна пройти встреча Путина и Трампа, в которой бы обсуждалось завершение конфликта на Украине. По данным Гордона*, переговоры не состоялись. Также он предположил, что теперь стоит ждать усугубления положения на украинских фронтах.
По словам журналиста, встреча должна была стать окончательным этапом после недельных переговоров между РФ и США. Планы изменились, так как Владимир Путин «окончательно отверг мирный план Трампа».
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Дмитрий Гордон* включен в России в реестр физлиц-иноагентов и реестр террористов и экстремистов).
Иван Мусатов