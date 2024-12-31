Шольц в новогоднем обращении: Берлин продолжит оказывать помощь Киеву

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Канцлер Германии Олаф Шольц в своем новогоднем обращении заявил, что Берлин продолжит оказывать помощь Киеву, как никто другой в Европе. Текстом речи поделилась пресс-служба правительства ФРГ.
«Я заверяю вас, что мы не оставим Украину в одиночестве и будем продолжать поддерживать, как никто другой в Европе, и что при этом мы будем сохранять хладнокровие, чтобы война не разрослась» — заявил Шольц.
Также канцлер высказался о суровых временах для Германии. Это проявляется в увеличении цен и растущим чувством тревоги у жителей из-за конфликта на Украине. При этом Шольц отметил, что все вызовы сделают народ ФРГ сплоченнее, а будущее Германии определяют граждане страны.
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Иван Мусатов