Дипломат высказался о возможном визите Трампа в Москву

29 августа 2025, 20:35

Рябков: РФ работает над тем, чтобы не дать сорвать договоренности саммита с США

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: Kremlin.ru)

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью ТАСС заявил, что Россия предпринимает усилия, чтобы не допустить срыва соглашений, достигнутых на саммите в Анкоридже.