Дипломат высказался о возможном визите Трампа в Москву

Рябков: РФ работает над тем, чтобы не дать сорвать договоренности саммита с США
Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: Kremlin.ru)

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью ТАСС заявил, что Россия предпринимает усилия, чтобы не допустить срыва соглашений, достигнутых на саммите в Анкоридже.



По его словам, это сейчас — первоочередная задача; вопрос же о возможном визите президента США Дональда Трампа в Москву рассматривается отдельно.

Рябков также отметил, что, по его мнению, Украина и страны ЕС пытаются саботировать анкориджские договорённости, но Москва исходит из того, что эти попытки не помешают выстраиванию диалога с Соединёнными Штатами.

Напомним, 15 августа по итогам переговоров в Анкоридже президент РФ Владимир Путин пригласил Трампа в Москву; на это американский лидер ответил: «Это интересно. Я думаю, это вполне возможно».

Никита Кротов

