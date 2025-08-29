Дипломат высказался о возможном визите Трампа в Москву
Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью ТАСС заявил, что Россия предпринимает усилия, чтобы не допустить срыва соглашений, достигнутых на саммите в Анкоридже.
По его словам, это сейчас — первоочередная задача; вопрос же о возможном визите президента США Дональда Трампа в Москву рассматривается отдельно.
Рябков также отметил, что, по его мнению, Украина и страны ЕС пытаются саботировать анкориджские договорённости, но Москва исходит из того, что эти попытки не помешают выстраиванию диалога с Соединёнными Штатами.
Напомним, 15 августа по итогам переговоров в Анкоридже президент РФ Владимир Путин пригласил Трампа в Москву; на это американский лидер ответил: «Это интересно. Я думаю, это вполне возможно».
