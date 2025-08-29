Зеленский признался, что ВСУ «не хватит сил» на полный возврат территорий
Владимир Зеленский заявил, что Украине не хватит ресурсов и сил для полного возвращения всех утраченных территорий. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
В своем заявлении Зеленский отметил, что, по его мнению, России «не хватит сил» взять под контроль всю Украину, однако и Украине «не под силу вернуть все утраченные территории».
Также политик добавил, что дипломатический путь решения быстрее, чем путь вооржённого конфликта. Он выразил надежду на то, что в это также верит и украинское общество.
Чуть позже советник главы киевского режима Михаил Подоляк подтвердил согласие Киева на заморозку конфликта по нынешней линии боевого соприкосновения и фактическое признание утраты части территорий.
