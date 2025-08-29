В России назвали главного раздражителя Трампа

Достижения.рф

Блохин: раздражителем Трампа является Украина и Зеленский
Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН и политолог‑американист Константин Блохин заявил порталу NEWS.ru, что все главные раздражители Дональда Трампа связаны с Украиной и Владимиром Зеленским. По его словам, между политиками не сложилась «химия» и не выстроился конструктивный диалог.



Блохин добавил, что Зеленский во многом действует как раздражитель для Трампа, а Киев для американского лидера служит лишь разменной монетой в большой геополитической игре.

Ранее сообщалось, что Трамп рассматривает Украину как препятствие на пути к восстановлению отношений с Россией и предпочитает ставить задачу налаживания контактов с Москвой выше. Также он высказывал сомнения в реалистичности позиций европейских партнёров и требований Зеленского по урегулированию конфликта.

Накануне журнал The Atlantic писал о возмущении Трампа Европой и Зеленским.

Никита Кротов

