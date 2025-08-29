В России назвали главного раздражителя Трампа

29 августа 2025, 14:40

Блохин: раздражителем Трампа является Украина и Зеленский

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН и политолог‑американист Константин Блохин заявил порталу NEWS.ru, что все главные раздражители Дональда Трампа связаны с Украиной и Владимиром Зеленским. По его словам, между политиками не сложилась «химия» и не выстроился конструктивный диалог.