Дипломат Волкер: Украина не получит гарантий от США до полного урегулирования
США не дадут гарантии безопасности Украине до полного урегулирования конфликта. Об этом заявил бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.
По его словам, киевские власти заявили, что Вашингтон подготовил для них гарантии безопасности сроком на 15 лет, однако Киев хочет увеличить его до 30–50 лет.
«США хотят добиться полного урегулирования, полной сделки: Украина уходит из Донбасса, заключается мирное соглашение с Россией, и затем реализуется это соглашение», — подчеркнул Волкер в разговоре с «Известиями».
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина не согласна с условиями США по гарантиям безопасности. По его словам, американская сторона предлагает сначала пойти на территориальные уступки и лишь потом говорить о гарантиях безопасности. Зеленский же настаивает на обратном порядке.