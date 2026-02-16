Дипломат Волкер: Украина не получит гарантий от США до полного урегулирования

16 февраля 2026, 17:48

Фото: iStock/sb2010

США не дадут гарантии безопасности Украине до полного урегулирования конфликта. Об этом заявил бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.





По его словам, киевские власти заявили, что Вашингтон подготовил для них гарантии безопасности сроком на 15 лет, однако Киев хочет увеличить его до 30–50 лет.





«США хотят добиться полного урегулирования, полной сделки: Украина уходит из Донбасса, заключается мирное соглашение с Россией, и затем реализуется это соглашение», — подчеркнул Волкер в разговоре с «Известиями».