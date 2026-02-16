16 февраля 2026, 09:55

Мирошник: из-за мобилизации на Украине останется только Зеленский и его друзья

Владимир Зеленский

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сделал громкое заявление о ситуации с мобилизацией на Украине. Об этом пишет РИА Новости.





По его словам, глава киевского режима вносит изменения в перечень профессий, имеющих право на отсрочку от мобилизации. Правительство постоянно сокращает количество граждан, способных избежать призыва.





«Я думаю, в конечном итоге там останутся друзья Зеленского, депутаты "Слуги народа" и прочих деятелей», — сказал Мирошник.