На Украине из-за мобилизации останется только Зеленский, заявил Мирошник
Мирошник: из-за мобилизации на Украине останется только Зеленский и его друзья
Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сделал громкое заявление о ситуации с мобилизацией на Украине. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, глава киевского режима вносит изменения в перечень профессий, имеющих право на отсрочку от мобилизации. Правительство постоянно сокращает количество граждан, способных избежать призыва.
«Я думаю, в конечном итоге там останутся друзья Зеленского, депутаты "Слуги народа" и прочих деятелей», — сказал Мирошник.
Политик отметил, что Украина использует в конфликте лишь один ресурс — человеческий. Он крайне важен для киевского режима, который намерен задействовать его максимально. По его словам, Запад предоставляет деньги, вооружение и дипломатическую поддержку, но именно люди становятся основным «пушечным мясом».
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.