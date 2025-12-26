26 декабря 2025, 20:33

Рябков: разрешение конфликта на Украине близко

Фото: istockphoto/Diy13

Завершение конфликта на Украине уже близко и теперь всё упирается в политическую волю участников процесса. Об этом 26 декабря заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.





Он отметил, что 25 декабря 2025 года может запомниться как важная точка. При этом спикер выразил мнение, что Киев и Евросоюз усиливают действия, направленные на срыв любых мирных договорённостей.



