Дипломат заявил, что разрешение конфликта на Украине близко
Рябков: разрешение конфликта на Украине близко
Завершение конфликта на Украине уже близко и теперь всё упирается в политическую волю участников процесса. Об этом 26 декабря заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Он отметил, что 25 декабря 2025 года может запомниться как важная точка. При этом спикер выразил мнение, что Киев и Евросоюз усиливают действия, направленные на срыв любых мирных договорённостей.
«От нашей работы, от политической воли той стороны зависит, сможем ли мы сделать последний рывок», — цитирует Рябкова «Россия 1».Дипломат также подчеркнул, что искусственные дедлайны не помогают урегулированию. По его словам, важно не ориентироваться на календарь, а концентрироваться на сути проблемы и практической работе по её разрешению.