«Совершенно разные документы»: В РФ оценили мирный план Зеленского

26 декабря 2025, 19:35

Политолог Вакаров: мирный план Зеленского отличается от реального документа

Владимир Зеленский

Мирный план, представленный Владимиром Зеленским, и реальный являются совершенно разными документами. Такое заявление сделал член Совета Международного движения «Другая Украина» Василь Вакаров.





Напомним, спецпредставитель президента России Владимира Путина Кирилл Дмитриев заявил, что в ближайшее время Вашингтон направит Москве проработанную версию мирного плана по Украине. Тем временем Владимир Зеленский назвал 20 пунктов документа, многие из которых не соответствуют интересам России.



По словам Вакарова, все, что говорит и делает Зеленский, в том числе его план из двадцати пунктов, происходит ради того, чтобы оказаться в спектре внимания президента США Дональда Трампа.





«Касательно заявлений Дмитриева, относительно документа, который он привез Владимиру Путину из Вашингтона, то в этом случае речь идет о реальном плане, который является следствием договоренности президентов России и США в августе этого года», — заявил эксперт Общественной Службе Новостей.

«Что касается чувствительных вопросов, мы с Трампом будем их обсуждать. И Донбасс, и Запорожскую АЭС, и другие вопросы», — приводит издание слова Зеленского.