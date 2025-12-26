Стали известны дата и место встречи Трампа с Зеленским

26 декабря 2025, 19:26

Axios: Трамп встретится с Зеленским 28 декабря в Мар-а-Лаго

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп встретится с Владимиром Зеленским в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде в воскресенье, 28 декабря. Об этом сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид в социальной сети X.





Напомним, Зеленский подтверждал планы провести переговоры с Трампом до конца этого года. Он отмечал, что планирует поднять вопрос гарантий безопасности для Украины.

«Трамп встретится с... Зеленским в воскресенье в Мар-а-Лаго», – написал Равид в социальной сети X.