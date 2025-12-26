Стали известны дата и место встречи Трампа с Зеленским
Axios: Трамп встретится с Зеленским 28 декабря в Мар-а-Лаго
Президент США Дональд Трамп встретится с Владимиром Зеленским в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде в воскресенье, 28 декабря. Об этом сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид в социальной сети X.
Напомним, Зеленский подтверждал планы провести переговоры с Трампом до конца этого года. Он отмечал, что планирует поднять вопрос гарантий безопасности для Украины.
«Трамп встретится с... Зеленским в воскресенье в Мар-а-Лаго», – написал Равид в социальной сети X.До этого Зеленский заявил, что мирный план по урегулированию конфликта на Украине, над которым работала его команда, готов на 90%. По его словам, подготовлены первые проекты нескольких документов.