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Немецкие депутаты от партии «Левые» Грегор Гизи и Дитмар Барч видят необходимость в деэскалации конфликта на Украине и предложили выступить с вопросом о перемирии к Рождеству.
«Правительство могло бы взять на себя инициативу по прекращению огня прямо сейчас, на Рождество, на Новый год», — заявил Гизи в обращении, опубликованном в социальной сети X.
По словам немецких депутатов, разрешение Запада на удары дальнобойным оружием по территории РФ вглубь России запустило эскалацию украинского конфликта. Они отметили, что кандидат в канцлеры ФРГ от Христианского демократического союза Кристиан Мерц в случае своего избрания планирует передать Украине ракеты Taurus.
«Никакого разрешения на Taurus, никакого разрешения на дальнобойное оружие — нам нужна дипломатия! Деэскалация! Прекращение огня стало бы самым важным решением для людей на Украине», — заявил в свою очередь Барч.
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