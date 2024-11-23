Конфликт на Украине перестал быть региональным, признали в Минобороны Германии

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Конфликт на Украине давно перестал носить региональный характер. Об этом заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус, слова которого приводит информационное агентство DPA.
Он подчеркнул, что Россия якобы уже давно перевела свою экономику на «военные рельсы», в результате чего значительно выросло производство вооружения. Теперь страна за три месяца выпускает столько оружия, сколько все страны Евросоюза за год. В связи с этим, добавил Писториус, Германии важно как можно больше инвестировать в собственную боеспособность.
Ранее, 21 ноября, президент России Владимир Путин заявил, что украинский конфликт приобрёл элементы глобального характера после того, как ВСУ атаковали Курскую и Брянскую область западными дальнобойными ракетами.
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Анастасия Чинкова