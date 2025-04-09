Директор Кристины Орбакайте рассказал о позиции певицы по поводу СВО

Кристина Орбакайте (фото: Instagram* / orbakaite_k)
Концертный директор Кристины Орбакайте Александр Качан сообщил, что ему неизвестна позиция певицы по поводу специальной военной операции. Его слова приводит издание «Абзац».
«Я не в курсе ее позиции вообще. Она в Америке находится, а я здесь», — сказал Качан.
Кроме того, он отметил, что не располагает информацией о том, знает ли Орбакайте об ультиматуме, который предъявили ей литовские власти. Согласно сообщениям СМИ, в последний день весны певица и её команда планируют провести крупный концерт в рамках двухмесячного гастрольного тура.
Ранее премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас потребовал, чтобы Орбакайте озвучила свою позицию по СВО. От этого, по его словам, будет зависеть, состоится ли её выступление в Вильнюсе, намеченное на 31 мая.
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