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Директор Кристины Орбакайте рассказал о позиции певицы по поводу СВО

Кристина Орбакайте (фото: Instagram* / orbakaite_k)

Кристина Орбакайте (фото: Instagram* / orbakaite_k)

Концертный директор Кристины Орбакайте Александр Качан сообщил, что ему неизвестна позиция певицы по поводу специальной военной операции. Его слова приводит издание «Абзац».
«Я не в курсе ее позиции вообще. Она в Америке находится, а я здесь», — сказал Качан.

Кроме того, он отметил, что не располагает информацией о том, знает ли Орбакайте об ультиматуме, который предъявили ей литовские власти. Согласно сообщениям СМИ, в последний день весны певица и её команда планируют провести крупный концерт в рамках двухмесячного гастрольного тура.

Ранее премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас потребовал, чтобы Орбакайте озвучила свою позицию по СВО. От этого, по его словам, будет зависеть, состоится ли её выступление в Вильнюсе, намеченное на 31 мая.

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Эксперт назвал главные цели наступления ВС РФ на Харьков и Сумы
Матвийчук: наступление ВС РФ на Сумы усилит позиции России на переговорах
09 апреля 2025, 15:49

Фото: istockphoto/zim286

Российское наступление на Харьков и Сумы усилит позиции Москвы в переговорах с Киевом. Такое предположение в разговоре с NEWS.ru озвучил военный аналитик Анатолий Матвийчук. Собеседник считает, что контроль регионов поможет в создании буферной зоны.
«Предположу, что российское наступление в Харьковской и Сумской областях призвано усилить позиции Москвы на переговорах с Украиной — занять как можно больше территорий, особенно в Харьковской области. Плюс создаем буферную зону безопасности, в которую могут войти территории Харьковской, Сумской, Черниговской областей», — прокомментировал эксперт.
Матвийчук добавил, что недавнее заявление главкома ВСУ Александра Сырского о наступлении ВС РФ говорит о том, что неонацисты не могут остановить российскую армию. Аналитик считает, что это связано с потерями ВСУ в районе Купянска и Волчанска.

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#новости
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Бойцы ВС РФ встретили в Гуево считавшегося пропавшим иеромонаха Симеона
09 апреля 2025, 12:24

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Российские бойцы встретили в освобожденном селе Гуево Курской области иеромонаха Симеона, которого считали пропавшим без вести. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военнослужащего группировки «Север».
В августе стало известно, что настоятель Богородице-Рождественского храма в Гуеве остался на захваченной ВСУ территории, а о его судьбе никакой информации не было.

«Заходили группы в Гуево, был обнаружен там местный батюшка, отец Симеон. Ребята попытались его эвакуировать, вывезти, но сам отец Симеон отказался. Сказал, что будет со своими людьми, со своей паствой до самого конца, то есть либо до вывода последнего человека, либо пока противника не отодвинут на то расстояние, когда там будет безопасно», — рассказал боец ВС РФ.

Он пояснил, что иеромонах Симеон поддерживает жителей, которые остаются в селе. Он помогает людям, кормит их, укрепляет их моральный дух. Настоятель также занимается захоронением тел погибших, в том числе боевиков ВСУ.

Об освобождении населённого пункта Минобороны РФ сообщило 8 апреля.

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#сво
#всу
#вс рф
#атака
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Обвиняемого в мошенничестве генерала Попова отправят на СВО, сообщил адвокат
Буйновский: генерала Попова отправят на СВО
09 апреля 2025, 12:11

Иван Попов (Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков)

Обвиняемого в мошенничестве экс-командующего 58-й армией генерала Ивана Попова отправят в зону боевых действий. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Буйновского.
«Нами совместно с Министерством обороны заявлено ходатайство о приостановлении производства по делу и изменении меры пресечения в связи с положительным решением о направлении Иван Ивановича на СВО», — прокомментировал защитник.

Буйновский отметил, что Попов поблагодарил президента России Владимира Путина за доверие и поддержку. Попова арестовали в мае прошлого года, следователи посчитали его причастным к хищению свыше 1700 тонн металлопрокатных изделий в 2023 году, закупленных в рамках гумпомощи.

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#мир
#россия
#украина
#война
#сво
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#уголовное дело
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Армия России начала наступление на Сумскую и Харьковскую области
Главком ВСУ Сырский: ВС РФ начали наступление на Сумскую и Харьковскую области
09 апреля 2025, 11:39

Александр Сырский

Армия России начала наступление на на Сумскую и Харьковскую области. Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский, его слова приводят украинские СМИ.
Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Россия готовит крупное наступление на эти области.

«Я могу сказать, что президент абсолютно прав, и это наступление фактически уже началось», — отметил Сырский.

Главком ВСУ также добавил, что российские силы вдвое увеличили количество наступательных действий на всех основных направлениях.

Минобороны РФ данную информацию не подтверждало.

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«Ау, милосердный»: Медведев задал Трампу интересный вопрос по Украине
Медведев спросил Трампа, не пора ли президенту США разобраться с Банковой
09 апреля 2025, 11:32

Вячеслав Володин и Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает позорной для США ситуацию, когда те помогают Киеву, а потом американцы пытаются приобрести на Украине оружие, чтобы убрать своего же президента. Медведев спросил, не пора ли покарать истинных заказчиков покушения — «на Банковой».
«Какой позор! Ау, милосердный Трамп, не пора ли покарать истинных заказчиков покушения, нюхающих кокс на Банковой?» — написал Медведев на английском в соцсетях.
Таким образом зампред отреагировал на публикацию телеканала Fox News, где сказано, что обвиняемый в покушении на американского лидера Дональда Трампа Райан Уэсли Рут хотел приобрести ракетную установку на Украине.

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