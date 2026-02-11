Силы ПВО за три часа сбили над регионами России 48 украинских дронов

11 февраля 2026, 00:06

Фото: iStock/Terry Papoulias

Российские системы противовоздушной обороны за три часа уничтожили 48 украинских беспилотников, атаковавших несколько регионов страны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.