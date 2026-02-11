Силы ПВО за три часа сбили над регионами России 48 украинских дронов
Российские системы противовоздушной обороны за три часа уничтожили 48 украинских беспилотников, атаковавших несколько регионов страны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
Согласно материалу, перехват воздушных целей осуществлялся 10 февраля с 20:00 до 23:00 по московскому времени. Больше всего БПЛА силы ПВО сбили над Ростовской областью (17 штук).
Еще по десять дронов ВСУ уничтожили над Белгородской областью и над Краснодарским краем. Над акваторией Азовского моря нейтрализовали семь беспилотников, над Крымом — три, а над Воронежской областью перехватили один БПЛА.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
