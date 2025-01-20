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ВС РФ освободили Шевченко в ДНР и Новоегоровку в ЛНР

Фото: iStock/macky_ch

Фото: iStock/macky_ch

ВС РФ освободили населённые пункты Шевченко в ДНР и Новоегоровку в ЛНР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что подразделения российской группировки войск «Центр» взяли под контроль населённый пункт Шевченко в Донецкой Народной Республике. Бойцам удалось продолжить продвижение в глубину обороны ВСУ.

Также нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии около населенных пунктов Петровка, Дзержинск, Новоелизаветовка, Нововасилевка, Лысовка и Славянка в ДНР.



Кроме того, подразделениям «Западной» группировки войск в результате активных наступательных действий удалось освободить населённый пункт Новоегоровка в Луганской Народной Республике.

В зоне действия группировки ВСУ потеряли до 400 военнослужащих.

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