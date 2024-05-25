«Диснейленд работает хорошо»: как ВСУ снимают фейковые фильмы о своих победах

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Опорный пункт с муляжами тел военных в российской форме, а также фрагментами экипировки РФ, красками для имитации крови и другим реквизитом нашли бойцы спецназа «Ахмат». Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинова.
«Наши подразделения, продвигаясь в Серебрянском лесничестве (Кременский фронтовой участок,–прим. ред.), а конкретно группа «Аида» спецназа «Ахмат» зачистила определенный участок и взяла один из опорников»,– сказал Алаудинов.Представитель Минобороны РФ добавил, что солдаты нашли кустарную студию, где снимались фейковые ролики, показывающие успехи ВСУ в боях с российскими военными. Таким образом, подчеркнул Алаудинов, боевики ВСУ снимают фальшивые ЦИПсОшные фильмы (ЦИПсО, Центр информационно-психологических операций Украины, – прим. ред.) об уничтожении российских войск. На самом же деле у неонацистов нет ни сил, ни духа, чтобы противостоять.
«Диснейленд у них работает очень хорошо. Единственная разница заключается в том, что Диснейленд работает хорошо, фильмы снимаются хорошо, но вот реально на передовой дела у них плохи, поэтому единственное, что я могу посоветовать всем тем, кто занимается съемками этих фильмов - принять свое решение и сдаться в плен», – заключил Алаудинов.Российская спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины продолжается.
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Никита Кротов