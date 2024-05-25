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Ситуация для неонацистов ВСУ в зоне спецоперации критическая, поскольку боевики не в состоянии отбивать российские атаки. Об этом в интервью изданию The New York Times сказал командир батальона ВСУ Юрий Федоренко.
«Они продвигались шаг за шагом, захватывая одну позицию за другой… Там, где наши линии были очень сильно укреплены, русские использовали управляемые авиационные бомбы, просто сравнивая их с землей», – сказал Федоренко.Боевик ВСУ отметил интенсивность российских обстрелов, которые не оставляют украинским националистам выбора, кроме как отступать. По мнению собеседника, такими темпами российские солдаты возьмут окрестности Часов Яра за две недели.
Еще в апреле главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял о сложной для украинских радикалов фронтовой ситуации. Со слов Сырского, горячими точками остались Часов Яр и Ивановское Краматорского направления в ДНР. Не лучше у ВСУ обстоят дела на Кураховском и Красноармейском (бывш. Покровском) направлениях.
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