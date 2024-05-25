«Сравнивая с землей»: командир боевиков ВСУ об успехах российской СВО

Киев ударил по объекту системы ракетного предупреждения на Кубани, а украинские СМИ минувшим вечером распространили информацию об атаке БПЛА на РЛС «Воронеж-ДМ» в Краснодарском крае. О том, идет ли речь об одном и том же объекте, какое значение он имеет и как с ЧП связан Вашингтон читайте в материале «Радио 1».