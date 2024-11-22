Диверсанты ВСУ пытались проникнуть в Запорожскую область под видом беженцев

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Диверсанты ВСУ попытались проникнуть в Запорожскую область под видом беженцев с Украины, однако на блокпосту у них заметили оружие, после чего началась перестрелка, пишет Mash.
По данным издания, все произошло в среду, 20 ноября. Диверсанты ехали на автобусе. На блокпосту в посёлке Приазовский они остановились, а один из российских военных заметил у них оружие, которое боевики прятали в сумках под сиденьями. Тогда боец ВС РФ подал сигнал, после чего по микроавтобусу открыли огонь.
Два диверсанта были ликвидированы на месте, остальные начали отстреливаться. В итоге четыре человека смогли скрыться в лесопосадках у Мелитополя. В настоящее время ведутся их поиски. Диверсанты одеты в гражданскую одежду и вооружены укороченными автоматами.
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