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Украина потеряет Донбасс, пока радуется операции ВСУ в Курской области. Так считает медик ВСУ Алина Михайлова, ее слова передает украинское издание ТСН.
По ее словам, ВСУ не стоит радоваться операции в Курской области, так как российские силы продолжают активно продвигаться в Донбассе. Михайлова отметила острую нехватку личного состава в украинской армии из-за того, что многие части были переброшены в курское приграничье.
Ранее доброволец российского отряда «Барс-Курск» с позывным «Тайшет» рассказал, что боевики ВСУ избивали пожилых людей при вторжении в Курскую область не только руками, но и прикладами автоматов. Они также намеренно прикрывались мирным населением, ставили установки в огородах и стреляли оттуда, чтобы российские военные не могли ответить.
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«(Донбасс) скоро по стелу заберут, а мы там радуемся чему-то», — высказалась Михайлова.
Ранее доброволец российского отряда «Барс-Курск» с позывным «Тайшет» рассказал, что боевики ВСУ избивали пожилых людей при вторжении в Курскую область не только руками, но и прикладами автоматов. Они также намеренно прикрывались мирным населением, ставили установки в огородах и стреляли оттуда, чтобы российские военные не могли ответить.
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Элина Позднякова