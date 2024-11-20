Диверсионная группа из иностранцев уничтожена в Брянской области

Фото: iStock/Dmitry Belyaev
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о ликвидации диверсионной группы из иностранцев в Брянской области, среди которых оказался «татуированный рейнджер». Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, профессиональные бойцы планировали диверсии на территории России. Один из уничтоженных, предположительно, участвовал в спецоперациях США и ранее появился на фотографии с Джо Байденом, которую впоследствии Белый дом пытался удалить из сети.
Кадыров также отметил, что благодаря этому рейнджеру в его коллекции появился американский пулемёт M249.
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Кадыров также отметил, что благодаря этому рейнджеру в его коллекции появился американский пулемёт M249.
«Ну никак не могли мы достать целый и новенький образец. Вот не везло и всё! А тут рейнджер пересёк половину мира, добирался на самолёте, потом на машине, затем пешком и всё для того, чтобы пополнить нашу уникальную коллекцию и доставить его невредимым», — заявил Кадыров.
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Мария Моисеева