Еще пять дронов уничтожены над Брянской областью

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Российские силы ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Он отметил, что дроны самолетного типа были обнаружены и ликвидированы, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы.
Ранее в регионе сбили семь, а затем еще четыре беспилотника, о чем также сообщал Богомаз.
Между тем в Ростовской области пять беспилотников атаковали гражданский объект, вызвав возгорание на предприятии. Губернатор региона Александр Гусев сообщил, что пострадавших нет, сотрудники были эвакуированы. Инцидент подчеркнул растущую активность беспилотных атак в южных регионах России.
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