«Для кого выступать?»: Святослав Ещенко раскрыл, почему расстался с девушкой
Юморист Святослав Ещенко объяснил, почему не последовал за возлюбленной в Европу
Заслуженный артист РФ, юморист Святослав Ещенко рассказал, что его девушка переехала в Польшу после начала спецоперации на Украине.
В беседе с NEWS.ru Ещенко заявил, что отказался поехать с возлюбленной в Европу, поскольку не видит для себя там перспектив.
«У меня была прекрасная девушка, мы пять лет находились в отношениях. Она моложе меня на 18 лет, но с Украины. Когда начались известные события, девушка уехала в Польшу. Её можно понять, у неё там живут все близкие. Она предлагала мне поехать вместе с ней, но я отказался. Что я там буду делать, унитазы мыть? Для кого я там буду выступать?» — сообщил артист.По словам юмориста, он придерживается взгляда, что женщина должна быть сильно влюблена в мужчину и следовать за ним, как жёны декабристов. Сейчас Святослав находится в статусе холостяка.