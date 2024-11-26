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Министерство иностранных дел России собирает данные о массовых расстрелах мирных жителей в Селидове Донецкой Народной Республики, совершенных украинскими силовиками, передает ТАСС.
Посол по особым поручениям Родион Мирошник сообщил, что собранные доказательства, включая видеозаписи, фотографии и свидетельства очевидцев, будут систематизированы и представлены международным организациям в формате, способном шокировать мировую общественность. Также информация будет направлена странам, готовым объективно оценивать факты нарушений международного гуманитарного права.
По словам Мирошника, украинские военные открывали огонь по гражданским, встреченным на улицах города. Есть свидетельства расстрелов в домах и у мест, где жители собирались за водой возле генераторов.
Очевидцы сообщают о снайперах, которые, видимо, «развлекаясь», стреляли по людям. Местные жители, пытавшиеся найти своих близких, сами становились жертвами расстрелов.
Количество жертв среди мирных жителей продолжает расти. Мирошник подчеркнул, что собранная информация будет использоваться для привлечения международного внимания и принятия мер.
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По словам Мирошника, украинские военные открывали огонь по гражданским, встреченным на улицах города. Есть свидетельства расстрелов в домах и у мест, где жители собирались за водой возле генераторов.
Очевидцы сообщают о снайперах, которые, видимо, «развлекаясь», стреляли по людям. Местные жители, пытавшиеся найти своих близких, сами становились жертвами расстрелов.
Количество жертв среди мирных жителей продолжает расти. Мирошник подчеркнул, что собранная информация будет использоваться для привлечения международного внимания и принятия мер.
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Мария Моисеева