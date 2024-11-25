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Украинские войска устроили «кровавую баню» в населённом пункте Селидово в ДНР в попытке повторить провокацию в Буче. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в беседе с РИА Новости.
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Анастасия Чинкова