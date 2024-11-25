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Украинская армия оставлят в Часовом Яре Донецкой народной республики (ДНР) «целые стихийные морги», проинформировало агентство ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах.
«На брошенных опорниках (опорных пунктах) и позициях противник оставляет десятки тел своих сослуживцев», — обратил внимание собеседник агентства.
Представитель силовых структур передал, что Вооружённые силы Украины стаскивали в разбитые помещения тела бойцов украинской армии. Часть подобных «моргов» они подрывали при бегстве из Часова Яра.
Ранее военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвейчук раскрыл, что военнослужащих Вооружённых сил Украины, оставляющих свои позиции, ждёт непростая судьба. Он обратил внимание, что остались ещё части в составе украинской армии, которые продолжают активно вести боевые действия. Солдаты продолжают упорно держать оборону в Курской области.
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Ольга Енгалычева