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Для освобождения Херсона сложилась благоприятная ситуация — Сальдо

Губернатор Сальдо: Ситуация на СВО благоприятна для освобождения Херсона
Владимир Сальдо (Фото: kremlin.ru)

Владимир Сальдо (Фото: kremlin.ru)

Ситуация на линии боевого соприкосновения в Донбассе и Новороссии, как и в целом военно-политическая обстановка, складывается таким образом, что настал подходящий момент для повторного взятия под контроль российскими войсками Херсона.
Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. В своём телеграм-канале глава российского региона также написал, что Вооружённым силам РФ сейчас вполне по силам освободить от ВСУ всё правобережье Днепра.

«Будет нелегко, но не сомневаюсь, что все у нас получится», — считает он.

Сальдо напомнил, что как раз 2 марта 2022 года российская армия уже освобождала Херсон. По его словам, для многих жителей города «это было похоже на чудо». Губернатор также отметил, что для всего Северного Причерноморья начался новый исторический период, связанный с повторной интеграцией в состав России.

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Активное наступление ВС РФ по всем направлениям, взятие Бурлацкого, Скудного и острова Забич: последние новости СВО на 2 марта
02 марта 2025, 10:52

Фото: iStock/FridayIvo

Вооружённые силы Российской Федерации наносят удары по позициям Вооружённых сил Украины, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций.
О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».

Курская область


Российские военные ведут активное наступление на юге Суджанского района. В районе Куриловки ВС РФ проводят операции по зачистке лесных территорий, что представляет опасность для логистических путей Украины. Противник оказывает упорное сопротивление и предпринимает безуспешные попытки контратак.

В зонах боевых действий наступила весенняя распутица, что усложняет положение ВСУ, бронетехника застревает в курских чернозёмах на просёлочных и лесных дорогах. Украинские военные вынуждены вести технику по основным трассам, где она становится лёгкой мишенью для огня ВС РФ.

В населённом пункте Лебедёвка и его окрестностях продолжаются боевые действия. Бойцы из группировки «Север» ведут ожесточённые бои, постепенно продвигаясь вглубь населённого пункта. Из района Малой Локни поступает информация о том, что российские войска продвинулись на 750 метров. Сражения носят интенсивный характер, противник пытается удержать свои позиции.

За прошедшую неделю российскими военными освобождены населенные пункты Марьевка, Погребки, Орловка, Никольский, Новая Сорочина, на очереди освобождение Малой Локни. ВСУ в этих районах отрезано от снабжения. ВС РФ ведет работу по окружению украинских формирований в районе Суджи.

Покровское направление


На Покровском направлении российские войска продолжают наступление вдоль дороги, связывающей Запорожье и Курахово. Несмотря на сильное сопротивление украинских сил в южных районах Запорожья, складывается угроза окружения ВСУ в этом районе.

На северном фланге российские подразделения активно действуют вдоль линии Надеждинка — Запорожье, где происходят ожесточённые бои в районе Преображенки. Войска РФ продвигаются к Котляровке. На западе Покровского направления российские силы ведут атаки, в то время как противник усиливает свои позиции.

В северной части Удачного российские формирования удерживают контроль над Котлино, несмотря на давление со стороны украинских сил. Противник, неся потери, пытается организовать контратаки в Зверево, Песчаном и близ Бельгийки. На южном фланге обстановка остаётся стабильной.

В населенных пунктах Лысовка и Даченский продолжаются интенсивные бои. На восточном участке идёт борьба за дорогу Тарасовка — Романовка, где российские силы ведут огонь из Тарасовки и западных позиций села Леонидовка.


Литва закупит у Украины оружие на 20 миллионов евро для помощи ВСУ
Литва закупит у Украины оружие на 20 миллионов евро для помощи ВСУ

Угледарское направление


По информации Министерства обороны, под контроль в этом районе взяты населённые пункты Бурлацкое и Скудное. Российские войска успешно завершили операцию по уничтожению выступа между Привольным и Бурлацким, что позволило расширить контролируемую территорию на 4,5 километра. Это создает предпосылки для дальнейших атак на Шевченко, который является ключевым логистическим узлом для украинских сил в этом районе.

Вблизи Константинополя российские подразделения продвинулись на 1 километр, с основными столкновениями на западе населённого пункта. С южной стороны силы РФ оказывают давление на стратегически важный пункт противника — село Богатырь. На северном участке фронта продолжается операция по очистке северной части Андреевки, а российские бойцы укрепляют свои позиции в лесных массивах на подходах к Алексеевке.

Купянское направление


Российские силы продолжают укреплять свои позиции на берегах реки Оскол, наращивая давление в направлении Кондрашовки. Министерство обороны России официально объявило о взятии под контроль села Тополи.

Со своей стороны, Вооруженные силы Украины ищут новые маршруты для обеспечения своих войск после уничтожения переправы в Осиново. В ответ на это, российская артиллерия и авиация атакуют цели в Боровой и Харькове, создавая дополнительные трудности для украинской логистики.

Херсонское направление


Основные сражения происходят в районе Антоновского моста, где российские военные успешно противостоят натиску противника. Примечательным достижением стало подтверждение контроля Вооружённых сил Российской Федерации над островом Забич, который находится в дельте реки Днепр. ВСУ продолжают обстрелы левобережья Херсонской области. За прошедшие сутки под обстрел попали десять населённых пунктов.

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Военный эксперт Живов: к лету ВСУ столкнутся с серьезными кадровыми проблемами
02 марта 2025, 05:56

Фото: iStock/Mariia Kokorina

По словам военного эксперта Алексея Живова, украинская армия столкнется с серьезными кадровыми проблемами к лету. Об этом он рассказал в своем интервью для «Лента.ру».
«Есть дефицит в формировании новых бригад, которые проходят обучение в Европе. И дефицит существенный — до половины комплекта новых бригад. Значит, при сохранении текущих тенденций к лету начнутся серьезные кадровые проблемы»», — пояснил изданию Живов.

Эксперт отметил, что на данный момент на линии боевого столкновения украинские войска не ощущают кадровых проблем. Уже к лету ситуация может измениться в критическую сторону для ВСУ.

К тому же Живов поделился информацией о ситуации в Курской области. Он рассказал, что ВС РФ смогли освободить около 70% захваченных территорий. Наибольший успех в курском направлении связан со взятием под огневой контроль трассы от границы до Суджи, с помощью которой осуществлялась логистика противника. Эксперт отметил, что в скором времени ситуация в Курской области будет стабилизирована.

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#оружие
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#украина
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#всу
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С начала СВО Украина атаковала 34 российских региона
Глава СК РФ Бастрыкин: с начала СВО Украина атаковала 34 российских региона
02 марта 2025, 05:05

Фото: iStock/IherPhoto

С начала проведения специальной военной операции в феврале 2022 года Украина атаковала 34 российский региона, не находящихся в зоне проведения СВО. Об этом рассказал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
«С начала проведения специальной военной операции украинской стороной атакованы территории 34 субъектов Российской Федерации. Это регионы, расположенные вне границ проведения военной операции», — поделился Бастрыкин в своем интервью для ТАСС.

Председатель СК отметил, что в своих атаках украинская сторона использует в том числе и западное вооружение. В их числе ракетные комплексы беспилотники, системы залпового огня и ствольная артиллерия.

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#оружие
#вооружение
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#операции
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#ск
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#бастрыкин
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В детском интернате Лисичанска в ЛНР нашли список насильно вакцинированных детей
02 марта 2025, 04:15

Фото: iStock/Pedro Merino Higueras

В одном из детских интернатов Лисичанска в Луганской Народной Республике был найден список насильно вакцинированных детей, которым иностранные медики при киевском режиме ставили неизвестные прививки. Об этом сообщает RT.
«Среди документов этого детского дома в Лисичанске обнаружен список более 20 детей, которым были сделаны уколы неизвестных вакцин, привезенных иностранными медиками», — рассказал изданию военкор редакции Саргон Хадай.

Список насильно вакцинированных был обнаружен сотрудниками ФСБ и Росгвардии. Есть факты причастности международных организаций к данному инциденту. Отмечается, что ​детей прививали во время того, когда этот район контролировался киевскими властями.

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#вс рф
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Литва закупит у Украины оружие на 20 миллионов евро для помощи ВСУ
02 марта 2025, 03:05

Фото: iStock/AlxeyPnferov

Власти Литвы пообещали закупить у Украины оружия на 20 миллионов евро, которое после будет передано ВСУ. Данный план был обсужден между главой литвийской Минобороны Довиле Шакалене и представителем офиса Зеленского Александром Камышиным.
«Литва и впредь будет инвестировать средства в оборонную промышленность Украины, закупая вооружение для украинских военных на Украине. На это выделено €20 млн», — заявил Шакалене.

Глава Минобороны ответил, что в планах Литвы запланировано дальнейшее увеличение объема инвестиций. Таким образом страна пытается увеличить оборонные возможности Украины за счет финансовых вложений.

К тому же стороны обсудили возможность совместного производства оружия. Детали проекта пока не разглашаются.

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