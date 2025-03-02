Владимир Сальдо (Фото: kremlin.ru)
Ситуация на линии боевого соприкосновения в Донбассе и Новороссии, как и в целом военно-политическая обстановка, складывается таким образом, что настал подходящий момент для повторного взятия под контроль российскими войсками Херсона.
Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. В своём телеграм-канале глава российского региона также написал, что Вооружённым силам РФ сейчас вполне по силам освободить от ВСУ всё правобережье Днепра.
Сальдо напомнил, что как раз 2 марта 2022 года российская армия уже освобождала Херсон. По его словам, для многих жителей города «это было похоже на чудо». Губернатор также отметил, что для всего Северного Причерноморья начался новый исторический период, связанный с повторной интеграцией в состав России.
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Сальдо заявил, что ВСУ строят бетонные фортификации в Херсоне
«Будет нелегко, но не сомневаюсь, что все у нас получится», — считает он.
Сальдо напомнил, что как раз 2 марта 2022 года российская армия уже освобождала Херсон. По его словам, для многих жителей города «это было похоже на чудо». Губернатор также отметил, что для всего Северного Причерноморья начался новый исторический период, связанный с повторной интеграцией в состав России.
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Александр Бойцов