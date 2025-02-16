Спецпосланник Трампа раскрыл, каких уступок от России по Украине могут ждать США

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США могут ожидать от России «территориальных уступок» и отказа от применении силы в дальнейшем в процессе переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Reuters.
Он отметил, что уступки ожидаются от обеих сторон конфликта. При этом чиновник не уточнил, о каких конкретно территориях идет речь.
По словам Келлога, переговоры могут затронуть российские доходы от нефти и газа, подчеркнув, что Западу необходимо сделать больше для эффективного применения санкций в отношении РФ.
Ранее G7 объяснила, от чего будут зависеть новые санкции против РФ. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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По словам Келлога, переговоры могут затронуть российские доходы от нефти и газа, подчеркнув, что Западу необходимо сделать больше для эффективного применения санкций в отношении РФ.
Ранее G7 объяснила, от чего будут зависеть новые санкции против РФ. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова