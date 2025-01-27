Владимир Сальдо (Фото: kremlin.ru)
Боевики ВСУ строят бетонные фортификации в подконтрольном киевскому режиму Херсоне. Об этом телеканалу «Россия 1» заявил глава Херсонской области Владимир Сальдо.
«…Им это не поможет. Просто-напросто они укрепляют правый берег Херсона, там просто осадочные грунты, нам легче потом будет строить жилье - фундаменты уже будут забетонированы», — прокомментировал чиновник.Сальдо подчеркнул, что киевский режим предпринимает попытки настроить местных жителей против РФ, используя пропагандистов.
Херсонская область стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума. Киевский режим не согласился с результатами голосования. Вместе с Херсонщиной в состав России вошли Луганская и Донецкая народные республики, а также Запорожская область.
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