Сальдо заявил, что ВСУ строят бетонные фортификации в Херсоне

Украинские боевики открыли огонь по 15 сослуживцам, которые отказались продолжать участвовать в боевых действиях против ВС РФ в районе Великой Новоселки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на командира штурмовой роты батальона морской пехоты группировки войск «Восток» с позывным «Рязань».