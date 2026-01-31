Для российских войск собрали и испытали первые тяжёлые грузовые дроны «Кощей»
Военнослужащие собрали и испытали первые тяжёлые FPV-дроны «Кощей» для передачи в российские войска. Об этом сообщает Минобороны России.
Работы по сборке выполнили специалисты технико-эксплуатационной части 144-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской армии группировки «Запад». Разработчики создали дроны для доставки на передовую тяжёлых и объёмных грузов.
Наземный транспорт перевозит такие грузы с трудом или с риском. Аппараты могут нести различные боеприпасы, включая противотанковые мины ТМ-62, а также продовольствие, воду и ретрансляционную аппаратуру.
Сборка одного дрона занимает несколько дней. После этого аппарат сразу направляют в подразделения. Дрон-бомбардировщик «Кощей» берёт полезную нагрузку до 15 кг и преодолевает расстояние до 30 км. Это гексакоптер, у которого шесть пропеллеров.
