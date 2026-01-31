Силы ПВО сбили семь украинских БПЛА над Смоленской областью
Силы российской армии сбили семь беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией Смоленской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.
По его данным, налет украинских дроны совершили в ночь с 30 на 31 января. Никто из местных жителей не пострадал, разрушений на земле также не зафиксировано. В настоящее время на местах падения обломков дронов работают оперативные и специальные службы.
«Напоминаю, что в Смоленской области введен запрет на распространение сведений о последствиях применения БПЛА, работе систем ПВО и РЭБ», — добавил Анохин.Губернатор призвал граждан не приближаться к обломкам дронов и немедленно сообщать о находке по номеру 112.
Ранее сообщалось, что мощный снегопад практически полностью парализовал логистику Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Харьковской области.