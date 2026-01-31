Силы ПВО сбили семь украинских БПЛА над Смоленской областью

31 января 2026, 07:11

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Силы российской армии сбили семь беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией Смоленской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.





По его данным, налет украинских дроны совершили в ночь с 30 на 31 января. Никто из местных жителей не пострадал, разрушений на земле также не зафиксировано. В настоящее время на местах падения обломков дронов работают оперативные и специальные службы.





«Напоминаю, что в Смоленской области введен запрет на распространение сведений о последствиях применения БПЛА, работе систем ПВО и РЭБ», — добавил Анохин.